https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1897061149.html

"Без препятствий". В США пришли в ужас после слов Зеленского о Крыме

"Без препятствий". В США пришли в ужас после слов Зеленского о Крыме - РИА Новости, 18.09.2023

"Без препятствий". В США пришли в ужас после слов Зеленского о Крыме

Президент Владимир Зеленский совершает удары по мирному населению, которое, как он сам утверждает, якобы является украинским, заявил бывший судья Эндрю... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:39

2023-09-18T18:39

2023-09-18T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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россия

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский совершает удары по мирному населению, которое, как он сам утверждает, якобы является украинским, заявил бывший судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.Накануне Зеленский указал в интервью CBS News, что Киев не готов отказаться от части своих территорий ради мира."Украина утверждает, что ей принадлежат Крым и Донбасс, и что они делают? Они обстреливают мирное население. Киевский режим убивает людей, которых он же называет украинцами. Россия делает все возможное, чтобы защитить их", — отметил он.По словам эксперта, сейчас ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на передовой: у них не хватает людей, а у западных союзников заканчиваются боеприпасы, которые они могли бы передать Киеву. Наполитано добавил, что в ходе контрнаступления Украине не удалось пробить даже первую линию обороны, которую российские войска смогли подготовить без препятствий."Похоже, что все складывается так, что победа не будет за Зеленским", — резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230918/putin-1897005541.html

https://ria.ru/20230918/sholts-1897025976.html

https://ria.ru/20230917/snaryady-1896827821.html

киев

донбасс

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в мире, киев, донбасс, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато