https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896933646.html

Зеленский расчистил путь для продавцов интересов Украины, заявил Медведчук

Зеленский расчистил путь для продавцов интересов Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.09.2023

Зеленский расчистил путь для продавцов интересов Украины, заявил Медведчук

Приход к власти Владимира Зеленского окончательно расчистил дорогу тем, кто профессионально занимался продажей национальных интересов Украины, заявил украинский РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:47

2023-09-18T11:47

2023-09-18T11:47

украина

виктор медведчук

владимир зеленский

михаил подоляк

в мире

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Приход к власти Владимира Зеленского окончательно расчистил дорогу тем, кто профессионально занимался продажей национальных интересов Украины, заявил украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Так он прокомментировал слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать, и призвала Подоляка сделать разъяснения. Позднее Подоляк попытался оправдаться за свои слова и переложил вину на Россию. "По мнению советника, соблюдать национальные интересы является признаком слабого интеллектуального потенциала страны. И тут дело не в самом Подоляке, а в мышлении той элиты, которую США выращивают для управления других стран. Ведь он высказал основное кредо таких управленцев – ни в коем случае не думать о национальных интересах своей страны. Есть интересы США, транснациональных корпораций, но интересы страны, которая вырастила, воспитала и вскормила, не существуют в принципе", - написал политик в колонке для проекта "Другая Украина". По словам Медведчука, "именно внешнее управление через таких вот примитивных и недалеких людей, возомнивших себя интеллектуалами и способных по своей глупости на самые мерзкие поступки, довело Украину до нищеты и войны, уже фактически довело до краха государственности". "Приход к власти Зеленского окончательно расчистил дорогу тем, кто профессионально занимался продажей национальных интересов страны. Именно они сегодня уничтожили украинскую государственность, поставив страну под внешнее управление. Именно они, уничтожили экономику страны, разрушив естественные экономические связи с Россией и ничего, по сути, не предложив взамен. Именно они создали условия для продажи земли иностранным компаниям и окончательно посадили страну на кредитную иглу. Именно они сегодня наживаются на войне, на гибели и страданиях простых людей, и законодательно запретили даже думать о мире", - сказал он. Медведчук отметил, что "именно такие люди выдрессированы не думать о национальных интересах страны, о судьбе простых людей, о последствиях результатов своей политики". "Они привыкли безропотно исполнять приказы заокеанских кураторов, поскольку им они обязаны своей карьерой и благополучием. И по глупости своей они считают себя венцом мироздания, являясь на самом деле обычными паразитами", - сказал он.

https://ria.ru/20230916/podolyak-1896722294.html

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор медведчук, владимир зеленский, михаил подоляк, в мире