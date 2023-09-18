https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896893035.html
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира - РИА Новости, 18.09.2023
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина не готова отказаться от части своих территорий ради мира. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:18
2023-09-18T08:18
2023-09-18T09:04
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина не готова отказаться от части своих территорий ради мира."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.При этом, когда его спросили, касается ли его позиция и Крыма, Зеленский ушел от ответа.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России. Как утверждает глава Госдепа, США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявления американского чиновника не соответствующими действительности.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира
Зеленский исключил завершение конфликта передачей России территорий Украины
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News
, что Украина не готова отказаться от части своих территорий ради мира.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом, когда его спросили, касается ли его позиция и Крыма, Зеленский ушел от ответа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России. Как утверждает глава Госдепа, США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявления американского чиновника не соответствующими действительности.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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