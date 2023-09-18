https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896880473.html

Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН

Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН - РИА Новости, 18.09.2023

Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски, об этом заявил журналистам глава направления, занимающегося вопросами ООН, в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T04:18

2023-09-18T04:18

2023-09-18T04:18

в мире

россия

нью-йорк (город)

владимир зеленский

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джо байден

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генеральная ассамблея оон

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ООН, 18 сен – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски, об этом заявил журналистам глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн.Визит в Нью-Йорк, по словам эксперта, предоставит Зеленскому не только дополнительную возможность заручиться международной поддержкой, но и станет для него "весьма рискованным моментом"."Несмотря на то, что западные лидеры хотят его видеть, весьма много других лидеров могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы. В последние дни Зеленский заявляет, что сейчас весьма плохой момент для проведения дипломатии с Россией, отвергает предложения о том, что наступило время для мирных переговоров с Москвой. Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран", - указал Гоуэн.По его словам, если Зеленский будет настаивать в Генассамблее и в Совете безопасности на том, что сейчас не время для дипломатии и "Украина должна биться", он услышит много противоположного на этот счет. "Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины", - предупредил эксперт.Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Джо Байденом.

https://ria.ru/20230917/vystuplenie-1896855868.html

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Алексей Калабанов

в мире, россия, нью-йорк (город), владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон