Рейтинг@Mail.ru
Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896880473.html
Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН
Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН
Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски, об этом заявил журналистам глава направления, занимающегося вопросами ООН, в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T04:18
2023-09-18T04:18
в мире
россия
нью-йорк (город)
владимир зеленский
джейк салливан
джо байден
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893920832_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_56e9fb89983ac6164117da9fb4c2de2f.jpg
ООН, 18 сен – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски, об этом заявил журналистам глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн.Визит в Нью-Йорк, по словам эксперта, предоставит Зеленскому не только дополнительную возможность заручиться международной поддержкой, но и станет для него "весьма рискованным моментом".&quot;Несмотря на то, что западные лидеры хотят его видеть, весьма много других лидеров могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы. В последние дни Зеленский заявляет, что сейчас весьма плохой момент для проведения дипломатии с Россией, отвергает предложения о том, что наступило время для мирных переговоров с Москвой. Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран&quot;, - указал Гоуэн.По его словам, если Зеленский будет настаивать в Генассамблее и в Совете безопасности на том, что сейчас не время для дипломатии и "Украина должна биться", он услышит много противоположного на этот счет. "Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины", - предупредил эксперт.Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Джо Байденом.
https://ria.ru/20230917/vystuplenie-1896855868.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893920832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af94df922d6bb0055cc7c6911a93ffa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нью-йорк (город), владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Джо Байден, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН

ICG: выступлении Зеленского в ООН грозит обернуться кризисом для Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски, об этом заявил журналистам глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн.
Визит в Нью-Йорк, по словам эксперта, предоставит Зеленскому не только дополнительную возможность заручиться международной поддержкой, но и станет для него "весьма рискованным моментом".
«

"Несмотря на то, что западные лидеры хотят его видеть, весьма много других лидеров могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы. В последние дни Зеленский заявляет, что сейчас весьма плохой момент для проведения дипломатии с Россией, отвергает предложения о том, что наступило время для мирных переговоров с Москвой. Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран", - указал Гоуэн.

По его словам, если Зеленский будет настаивать в Генассамблее и в Совете безопасности на том, что сейчас не время для дипломатии и "Украина должна биться", он услышит много противоположного на этот счет. "Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины", - предупредил эксперт.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США, сообщают СМИ
Вчера, 21:20
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДжейк СалливанДжо БайденООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала