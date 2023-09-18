Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН
ICG: выступлении Зеленского в ООН грозит обернуться кризисом для Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски, об этом заявил журналистам глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн.
Визит в Нью-Йорк, по словам эксперта, предоставит Зеленскому не только дополнительную возможность заручиться международной поддержкой, но и станет для него "весьма рискованным моментом".
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"Несмотря на то, что западные лидеры хотят его видеть, весьма много других лидеров могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы. В последние дни Зеленский заявляет, что сейчас весьма плохой момент для проведения дипломатии с Россией, отвергает предложения о том, что наступило время для мирных переговоров с Москвой. Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран", - указал Гоуэн.
По его словам, если Зеленский будет настаивать в Генассамблее и в Совете безопасности на том, что сейчас не время для дипломатии и "Украина должна биться", он услышит много противоположного на этот счет. "Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины", - предупредил эксперт.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, в частности, встретится с Джо Байденом.