https://ria.ru/20230918/zasedanie-1896986469.html
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета - РИА Новости, 18.09.2023
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета
Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:21
2023-09-18T14:21
2023-09-18T14:30
россия
великий новгород
новгородская область
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Провести 20-21 сентября 2023 года в городе Великий Новгород расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ с повесткой дня "О развитии рынка труда в РФ", - говорится в распоряжении.Администрации президента и управделами президента поручено совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html
россия
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, новгородская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета