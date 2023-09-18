https://ria.ru/20230918/zasedanie-1896986469.html

Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета

Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета - РИА Новости, 18.09.2023

Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:21

2023-09-18T14:21

2023-09-18T14:30

россия

великий новгород

новгородская область

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Провести 20-21 сентября 2023 года в городе Великий Новгород расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ с повесткой дня "О развитии рынка труда в РФ", - говорится в распоряжении.Администрации президента и управделами президента поручено совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html

россия

великий новгород

новгородская область

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россия, великий новгород, новгородская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)