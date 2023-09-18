Рейтинг@Mail.ru
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 18.09.2023 (обновлено: 14:30 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zasedanie-1896986469.html
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета - РИА Новости, 18.09.2023
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета
Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:21
2023-09-18T14:30
россия
великий новгород
новгородская область
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Провести 20-21 сентября 2023 года в городе Великий Новгород расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ с повесткой дня "О развитии рынка труда в РФ", - говорится в распоряжении.Администрации президента и управделами президента поручено совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html
россия
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великий новгород, новгородская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета

Путин распорядился провести 20-21 сентября в Новгороде заседание Госсовета

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести 20-21 сентября 2023 года в городе Великий Новгород расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ с повесткой дня "О развитии рынка труда в РФ", - говорится в распоряжении.
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Канатную дорогу построят в Великом Новгороде
7 сентября, 14:43
Администрации президента и управделами президента поручено совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
РоссияВеликий НовгородНовгородская областьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала