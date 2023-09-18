https://ria.ru/20230918/zapad-1896947748.html

СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка

СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка

Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:22

2023-09-18T12:22

2023-09-18T12:50

в мире

украина

россия

индия

нарендра моди

светлана лукаш

жерар аро

большая двадцатка

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI."Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его", — говорится в публикации.По словам автора материала, сегодня в мире существуют страны, ставящие под сомнение модель, основанную на либеральном экономическом порядке и демократической политической системе. Как утверждается, западные государства были убеждены, что население мира только и ждет прихода демократии по заданному образцу, не видя, что их все больше воспринимают как преступников и экономических хищников.В статье говорится, что в результате агрессивной политики Запада между ним и некоторыми крупными державами — Китаем, Россией, странами Африки, Азии и Южной Америки — разверзлась пропасть.Конфликт на Украине, согласно точке зрения автора материала, лишь послужил катализатором раскола. Так, Европа и США отстаивают свои интересы, Россия борется с экспансионизмом НАТО, что находит отклик во многих странах Глобального Юга. Отсюда и результат встречи "Большой двадцатки" на прошлой неделе в Индии: западные страны больше не могут навязывать свою волю, особенно в отношении украинского конфликта, резюмирует автор.Ранее по итогам саммита G20, прошедшего 9-10 сентября в Индии премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Декларация стран G20, в которой нет открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, заявил ранее французский дипломат Жерар Аро, являвшийся в том числе постоянным представителем Франции при ООН и послом Франции в США.

https://ria.ru/20230918/nebenzya-1896885126.html

https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html

украина

россия

индия

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в мире, украина, россия, индия, нарендра моди, светлана лукаш, жерар аро, большая двадцатка, нато, оон