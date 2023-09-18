https://ria.ru/20230918/zapad-1896947748.html
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка
Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:22
2023-09-18T12:22
2023-09-18T12:50
в мире
украина
россия
индия
нарендра моди
светлана лукаш
жерар аро
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI."Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его", — говорится в публикации.По словам автора материала, сегодня в мире существуют страны, ставящие под сомнение модель, основанную на либеральном экономическом порядке и демократической политической системе. Как утверждается, западные государства были убеждены, что население мира только и ждет прихода демократии по заданному образцу, не видя, что их все больше воспринимают как преступников и экономических хищников.В статье говорится, что в результате агрессивной политики Запада между ним и некоторыми крупными державами — Китаем, Россией, странами Африки, Азии и Южной Америки — разверзлась пропасть.Конфликт на Украине, согласно точке зрения автора материала, лишь послужил катализатором раскола. Так, Европа и США отстаивают свои интересы, Россия борется с экспансионизмом НАТО, что находит отклик во многих странах Глобального Юга. Отсюда и результат встречи "Большой двадцатки" на прошлой неделе в Индии: западные страны больше не могут навязывать свою волю, особенно в отношении украинского конфликта, резюмирует автор.Ранее по итогам саммита G20, прошедшего 9-10 сентября в Индии премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Декларация стран G20, в которой нет открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, заявил ранее французский дипломат Жерар Аро, являвшийся в том числе постоянным представителем Франции при ООН и послом Франции в США.
https://ria.ru/20230918/nebenzya-1896885126.html
https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html
украина
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, индия, нарендра моди, светлана лукаш, жерар аро, большая двадцатка, нато, оон
В мире, Украина, Россия, Индия, Нарендра Моди, Светлана Лукаш, Жерар Аро, Большая двадцатка, НАТО, ООН
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка
RFI: раскол между Западом и остальным миром ведет к новому миропорядку
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI
.
"Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его", — говорится в публикации.
По словам автора материала, сегодня в мире существуют страны, ставящие под сомнение модель, основанную на либеральном экономическом порядке и демократической политической системе. Как утверждается, западные государства были убеждены, что население мира только и ждет прихода демократии по заданному образцу, не видя, что их все больше воспринимают как преступников и экономических хищников.
В статье говорится, что в результате агрессивной политики Запада между ним и некоторыми крупными державами — Китаем, Россией, странами Африки, Азии и Южной Америки — разверзлась пропасть.
Василий Небензя: Запад ослеплен стремлением наказать и подавить Россию
Конфликт на Украине, согласно точке зрения автора материала, лишь послужил катализатором раскола. Так, Европа и США отстаивают свои интересы, Россия борется с экспансионизмом НАТО, что находит отклик во многих странах Глобального Юга. Отсюда и результат встречи "Большой двадцатки" на прошлой неделе в Индии: западные страны больше не могут навязывать свою волю, особенно в отношении украинского конфликта, резюмирует автор.
Ранее по итогам саммита G20, прошедшего 9-10 сентября в Индии
премьер-министр Индии Нарендра Моди
сообщил о принятии Нью-Делийской декларации. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России
в "Группе двадцати" Светлана Лукаш
заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
Декларация стран G20, в которой нет открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, заявил
ранее французский дипломат Жерар Аро, являвшийся в том числе постоянным представителем Франции при ООН и послом Франции в США.
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией