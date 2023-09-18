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СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка - РИА Новости, 18.09.2023
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12:22 18.09.2023 (обновлено: 12:50 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zapad-1896947748.html
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка
Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:22
2023-09-18T12:50
в мире
украина
россия
индия
нарендра моди
светлана лукаш
жерар аро
большая двадцатка
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI."Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его", — говорится в публикации.По словам автора материала, сегодня в мире существуют страны, ставящие под сомнение модель, основанную на либеральном экономическом порядке и демократической политической системе. Как утверждается, западные государства были убеждены, что население мира только и ждет прихода демократии по заданному образцу, не видя, что их все больше воспринимают как преступников и экономических хищников.В статье говорится, что в результате агрессивной политики Запада между ним и некоторыми крупными державами — Китаем, Россией, странами Африки, Азии и Южной Америки — разверзлась пропасть.Конфликт на Украине, согласно точке зрения автора материала, лишь послужил катализатором раскола. Так, Европа и США отстаивают свои интересы, Россия борется с экспансионизмом НАТО, что находит отклик во многих странах Глобального Юга. Отсюда и результат встречи "Большой двадцатки" на прошлой неделе в Индии: западные страны больше не могут навязывать свою волю, особенно в отношении украинского конфликта, резюмирует автор.Ранее по итогам саммита G20, прошедшего 9-10 сентября в Индии премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".Декларация стран G20, в которой нет открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, заявил ранее французский дипломат Жерар Аро, являвшийся в том числе постоянным представителем Франции при ООН и послом Франции в США.
https://ria.ru/20230918/nebenzya-1896885126.html
https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html
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в мире, украина, россия, индия, нарендра моди, светлана лукаш, жерар аро, большая двадцатка, нато, оон
В мире, Украина, Россия, Индия, Нарендра Моди, Светлана Лукаш, Жерар Аро, Большая двадцатка, НАТО, ООН
СМИ: политика Путина приведет к изменению миропорядка

RFI: раскол между Западом и остальным миром ведет к новому миропорядку

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине углубил раскол между Западом и несогласными с его гегемонией странами во главе с Россией, пишет RFI.
"Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его", — говорится в публикации.
По словам автора материала, сегодня в мире существуют страны, ставящие под сомнение модель, основанную на либеральном экономическом порядке и демократической политической системе. Как утверждается, западные государства были убеждены, что население мира только и ждет прихода демократии по заданному образцу, не видя, что их все больше воспринимают как преступников и экономических хищников.
В статье говорится, что в результате агрессивной политики Запада между ним и некоторыми крупными державами — Китаем, Россией, странами Африки, Азии и Южной Америки — разверзлась пропасть.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Василий Небензя: Запад ослеплен стремлением наказать и подавить Россию
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Конфликт на Украине, согласно точке зрения автора материала, лишь послужил катализатором раскола. Так, Европа и США отстаивают свои интересы, Россия борется с экспансионизмом НАТО, что находит отклик во многих странах Глобального Юга. Отсюда и результат встречи "Большой двадцатки" на прошлой неделе в Индии: западные страны больше не могут навязывать свою волю, особенно в отношении украинского конфликта, резюмирует автор.
Ранее по итогам саммита G20, прошедшего 9-10 сентября в Индии премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
Декларация стран G20, в которой нет открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, заявил ранее французский дипломат Жерар Аро, являвшийся в том числе постоянным представителем Франции при ООН и послом Франции в США.
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Вчера, 14:43
 
В миреУкраинаРоссияИндияНарендра МодиСветлана ЛукашЖерар АроБольшая двадцаткаНАТОООН
 
 
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