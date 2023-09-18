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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 18.09.2023
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:22
2023-09-18T23:22
2023-09-18T23:22
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. "Взрывы в Харькове подтвердил глава области Олег Синегубов", - говорится в сообщении издания. Ранее в понедельник в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели взрывы
Страна.ua: в Харькове прогремели взрывы