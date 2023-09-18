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В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:06
2023-09-18T06:06
2023-09-18T06:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Общественное". "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Издание "Общественное" также сообщило в 05.50 (совпадает с мск) о повторных взрывах в области. "В Хмельницкой области снова прогремели взрывы", - написало издание. В этом регионе в 05.01 была объявлена воздушная тревога. Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области прогремел ряд взрывов