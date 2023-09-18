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В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/vzryvy-1896883881.html
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:06
2023-09-18T06:06
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Общественное". "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Издание "Общественное" также сообщило в 05.50 (совпадает с мск) о повторных взрывах в области. "В Хмельницкой области снова прогремели взрывы", - написало издание. В этом регионе в 05.01 была объявлена воздушная тревога. Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230918/vzryvy-1896875486.html
хмельницкая область
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хмельницкая область, украина, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Хмельницкой области прогремел ряд взрывов

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Общественное".
«
"В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Издание "Общественное" также сообщило в 05.50 (совпадает с мск) о повторных взрывах в области.
"В Хмельницкой области снова прогремели взрывы", - написало издание.
В этом регионе в 05.01 была объявлена воздушная тревога.
Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
01:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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