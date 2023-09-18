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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы снова прозвучали в ночь на понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T01:38

2023-09-18T01:38

2023-09-18T02:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в ночь на понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении издания. Издание "Зеркало недели" в 01.58 также сообщило о новых взрывах в этом городе в результате обстрелов Корабельного и Днепровского районов города."Взрывы слышны в Херсоне. ...Под обстрелом Корабельный и Днепровский районы, центр города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.Ранее украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. В подконтрольных Киеву частях Херсонской области с 01.25 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html

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