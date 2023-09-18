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ВСУ атаковали ракетами здание администрации главы ДНР - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 18.09.2023 (обновлено: 17:02 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/vzryv-1896995214.html
ВСУ атаковали ракетами здание администрации главы ДНР
ВСУ атаковали ракетами здание администрации главы ДНР - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ атаковали ракетами здание администрации главы ДНР
В Донецке у здания администрации главы ДНР прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:55
2023-09-18T17:02
донецк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
безопасность
нато
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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. В Донецке у здания администрации главы ДНР прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам.Как сообщило представительство республики в СЦКК, украинские боевики в 14:50 выпустили по центру города три снаряда из РСЗО. В ведомстве не уточнили, о каком именно типе оружия идет речь.В свою очередь, мэр Алексей Кулемзин подтвердил, что центр Донецка оказался под ударом, отметив, что "в зоне риска бульвар Пушкина".Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке, по предварительным данным, никто не пострадал.&quot;В результате обстрела &lt;...&gt; центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых, по предварительной информации, нет&quot;, — сказал он.ВСУ в основном используют для обстрелов артиллерию калибра 155 миллиметров, которая стоит на вооружении в странах НАТО. Так, США поставили киевскому режиму дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для атак на ДНР и ЛНР. Кроме того, армия противника получила немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, безопасность, нато, сша
Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Безопасность, НАТО, США
ВСУ атаковали ракетами здание администрации главы ДНР

У здания администрации главы ДНР в центре Донецка прогремели взрывы

© Кадр видео очевидцаДым на месте взрыва в Донецке
Дым на месте взрыва в Донецке
© Кадр видео очевидца
Дым на месте взрыва в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. В Донецке у здания администрации главы ДНР прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам.
Как сообщило представительство республики в СЦКК, украинские боевики в 14:50 выпустили по центру города три снаряда из РСЗО. В ведомстве не уточнили, о каком именно типе оружия идет речь.
В свою очередь, мэр Алексей Кулемзин подтвердил, что центр Донецка оказался под ударом, отметив, что "в зоне риска бульвар Пушкина".
Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке, по предварительным данным, никто не пострадал.
«

"В результате обстрела <...> центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых, по предварительной информации, нет", — сказал он.

ВСУ в основном используют для обстрелов артиллерию калибра 155 миллиметров, которая стоит на вооружении в странах НАТО. Так, США поставили киевскому режиму дальнобойные гаубицы M777, украинские войска активно используют их для атак на ДНР и ЛНР. Кроме того, армия противника получила немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьНАТОСША
 
 
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