https://ria.ru/20230918/vybory-1896893188.html

Партия Пашиняна набрала менее 50 процентов на выборах в горсовет Еревана

Партия Пашиняна набрала менее 50 процентов на выборах в горсовет Еревана - РИА Новости, 18.09.2023

Партия Пашиняна набрала менее 50 процентов на выборах в горсовет Еревана

Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая партия "Гражданский договор" не смогла набрать свыше 50% голосов на выборах в совет старейшин РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:19

2023-09-18T08:19

2023-09-18T08:19

в мире

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ереван

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая партия "Гражданский договор" не смогла набрать свыше 50% голосов на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана, что позволило бы ей избрать мэра столицы самостоятельно, без поддержки других политических сил, следует из данных Центризбиркома. В выборах в горсовет Еревана 17 сентября участвовали 13 партий и один альянс. В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, куда входят 65 человек. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета. Согласно опубликованным на сайте ЦИК предварительным результатам, по итогам подсчетов голосов на всех 475 избирательных участках, за "Гражданский договор" проголосовали 75,5 тысячи или 32,57% . Второй идет партия "Национальный прогресс" бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, набравшая 43,8 тысячи голосов или 18,89%. В соответствии с результатами голосования, в горсовет пройдут также блок "Мать-Армения", возглавляемый бывшим депутатом парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраником Теваняном, антироссийская партия "Республика" и партия "Общественный голос", основанная известным видеоблогером Варданом Гукасяном. Эти политические силы набрали соответственно 15,43% (35,7 тысячи), 11,32% (26,2 тысячи) и 9,68% (22,4 тысячи) голосов избирателей. Явка на состоявшихся в воскресенье выборах составила 28,46%. В них приняли участие 234,5 тысячи избирателей из 824,2 тысячи.

https://ria.ru/20230917/dogovor-1896793656.html

https://ria.ru/20230917/pashinyan-1896784052.html

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в мире, справки, ереван, армения, никол пашинян, айк марутян