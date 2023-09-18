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"В истории такого не было". В США раскрыли, на какой маневр решились ВСУ
"В истории такого не было". В США раскрыли, на какой маневр решились ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
"В истории такого не было". В США раскрыли, на какой маневр решились ВСУ
Украинские войска, начав контрнаступление, не имея при этом поддержки с воздуха, были обречены на провал, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:57
2023-09-18T22:57
2023-09-18T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска, начав контрнаступление, не имея при этом поддержки с воздуха, были обречены на провал, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У них было мало шансов на успех. <…> Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было. Это невозможно", — сказал он.По словам эксперта, ВСУ решились начать продвижение, не имея возможности для противостояния в воздухе: российские истребители могут беспрепятственно приближаться к линии фронта и наносить удары.Провал контрнаступления можно также связать с изначальным серьезным просчетом стран НАТО. Запад искренне верил, что украинцы не встретят особого сопротивления со стороны российских войск, которые якобы не способны нанести ответный удар, резюмировал Джонсон.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230918/ssha-1897086130.html
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в мире, сша, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"В истории такого не было". В США раскрыли, на какой маневр решились ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ не имело шансов на успех без авиации