https://ria.ru/20230918/vsu-1896906246.html

Украинские войска ночью вновь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска ночью вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 18.09.2023

Украинские войска ночью вновь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска минувшей ночью снова обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:06

2023-09-18T10:06

2023-09-18T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью снова обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. ВСУ в пятницу утром уже наносили удар по жилому кварталу города. По данным властей, минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены, один человек погиб и 15 ранены. "В 4:00 в результате обстрела со стороны ВСУ перебита водопроводная труба на ул. Запорожцев, 134. Снаряд попал в подвал этого дома", - говорится в сообщении. Кроме того, после утренних обстрелов в селах, входящих в Новокаховский городской округ, возникли перебои со светом, их оперативно устранили. По данным администрации, в течение ночи ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки, Саг, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20230918/vsu-1896897346.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html

новая каховка

херсонская область

каховка

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в мире, новая каховка, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины