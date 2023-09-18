https://ria.ru/20230918/vstrecha-1897099058.html
Главы МИД ЕС обсудят в США подготовку встречи в Киеве, сообщил Боррель
Главы МИД ЕС обсудят в США подготовку встречи в Киеве, сообщил Боррель - РИА Новости, 18.09.2023
Главы МИД ЕС обсудят в США подготовку встречи в Киеве, сообщил Боррель
Главы МИД стран Евросоюза обсудят на неформальном совещании в Нью-Йорке подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве в ближайшие недели, сообщил глава... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:42
2023-09-18T22:42
2023-09-18T22:42
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жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза обсудят на неформальном совещании в Нью-Йорке подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве в ближайшие недели, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Мы поговорим о наших будущих обязательствах в сфере безопасности в отношении Украины, мы уже обсуждали это в Толедо, где были выдвинуты несколько предложений… Также обсудим подготовку встречи, которая у нас состоится в Киеве в предстоящие недели", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте ЕС. Ранее итальянское информагентство Ansa сообщило со ссылкой на источники, что следующий совет министров иностранных дел Евросоюза с большой вероятностью пройдет в Киеве в начале октября. Согласно информации, на этой встрече ЕС намерен "продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе, которая испытывает трудности на контрнаступлении". Как правило, заседания совета министров иностранных дел ЕС проходят в штаб-квартире в Брюсселе или Люксембурге, либо в стране, которая председательствует в Совете ЕС. Предложение провести заседание Совета глав МИД ЕС в Киеве выдвигалось еще в 2022 году, но так и не было реализовано.
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
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в мире, киев, украина, нью-йорк (город), жозеп боррель, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Нью-Йорк (город), Жозеп Боррель, Евросоюз
Главы МИД ЕС обсудят в США подготовку встречи в Киеве, сообщил Боррель
Боррель: главы МИД ЕС в США обсудят подготовку министерской встречи в Киеве
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза обсудят на неформальном совещании в Нью-Йорке подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве в ближайшие недели, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы поговорим о наших будущих обязательствах в сфере безопасности в отношении Украины, мы уже обсуждали это в Толедо, где были выдвинуты несколько предложений… Также обсудим подготовку встречи, которая у нас состоится в Киеве в предстоящие недели", - сказал Боррель, выступление которого транслировалось на сайте ЕС.
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Ранее итальянское информагентство Ansa сообщило со ссылкой на источники, что следующий совет министров иностранных дел Евросоюза с большой вероятностью пройдет в Киеве в начале октября. Согласно информации, на этой встрече ЕС намерен "продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе, которая испытывает трудности на контрнаступлении".
Как правило, заседания совета министров иностранных дел ЕС проходят в штаб-квартире в Брюсселе или Люксембурге, либо в стране, которая председательствует в Совете ЕС. Предложение провести заседание Совета глав МИД ЕС в Киеве выдвигалось еще в 2022 году, но так и не было реализовано.
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