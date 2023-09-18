https://ria.ru/20230918/vizy-1897042656.html

Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы

Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы - РИА Новости, 18.09.2023

Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы

Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:40

2023-09-18T17:40

2023-09-18T17:46

россия

оон

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

политика

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МОСКВА, 18 сен-РИА Новости. Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на Генассамблею, получили визы", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230918/lavrov-1896878485.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, политика