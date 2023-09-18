https://ria.ru/20230918/vizy-1897042656.html
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы - РИА Новости, 18.09.2023
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы
Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:40
2023-09-18T17:40
2023-09-18T17:46
россия
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
политика
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МОСКВА, 18 сен-РИА Новости. Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на Генассамблею, получили визы", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230918/lavrov-1896878485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, политика
Россия, ООН, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Политика
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы
МИД: все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы