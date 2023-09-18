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Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы - РИА Новости, 18.09.2023
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17:40 18.09.2023 (обновлено: 17:46 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/vizy-1897042656.html
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы - РИА Новости, 18.09.2023
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы
Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:40
2023-09-18T17:46
россия
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
политика
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МОСКВА, 18 сен-РИА Новости. Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на Генассамблею, получили визы", - сказали в министерстве.
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россия, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, политика
Россия, ООН, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Политика
Все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы

МИД: все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗал Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Зал Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Зал Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен-РИА Новости. Все российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на Генассамблею, получили визы", - сказали в министерстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН
Вчера, 03:14
 
РоссияООНСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНПолитика
 
 
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