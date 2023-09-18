https://ria.ru/20230918/vizit-1896907552.html

В Пекине рассказали подробности визита главы МИД Китая в Россию

В Пекине рассказали подробности визита главы МИД Китая в Россию - РИА Новости, 18.09.2023

В Пекине рассказали подробности визита главы МИД Китая в Россию

Визит главы МИД Китая Ван И в РФ направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности, заявила на брифинге в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:16

2023-09-18T10:16

2023-09-18T10:50

китай

россия

в мире

мид кнр

мао нин

ван и (политик)

сергей лавров

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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Визит главы МИД Китая Ван И в РФ направлен на содействие развитию двусторонних отношений и обмен мнениями по вопросам безопасности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Этот визит Ван И в Россию - плановое мероприятие в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности, он направлен на реализацию важного консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на содействие развитию двусторонних отношений, а также на углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся интересов стратегической безопасности двух стран", - сказала Мао Нин.Она также отметила, что Россия и Китай постоянно поддерживают взаимодействие по важным глобальным и стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес.Ранее в понедельник Мао Нин сообщила, что Ван И с 18 по 21 сентября посетит Россию и примет участие в российско-китайских консультациях по безопасности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что глава МИД КНР посетит Россию 18 сентября, проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230823/chernyshenko-1891645838.html

китай

россия

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китай, россия, в мире, мид кнр, мао нин, ван и (политик), сергей лавров