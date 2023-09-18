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Прокуратура рассказала о пострадавших при обрушении виадука во Владивостоке - РИА Новости, 18.09.2023
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09:17 18.09.2023 (обновлено: 09:26 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/viaduk-1896898578.html
Прокуратура рассказала о пострадавших при обрушении виадука во Владивостоке
Прокуратура рассказала о пострадавших при обрушении виадука во Владивостоке - РИА Новости, 18.09.2023
Прокуратура рассказала о пострадавших при обрушении виадука во Владивостоке
Водитель грузовика, обрушившего пешеходный виадук на выезде из Владивостока, был единственным пострадавшим в происшествии, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:17
2023-09-18T09:26
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Водитель грузовика, обрушившего пешеходный виадук на выезде из Владивостока, был единственным пострадавшим в происшествии, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.Ранее в ЕДДС города сообщили РИА Новости, что на федеральную трассу Владивосток - Хабаровск на выезде из Владивостока обрушился виадук. Движение перекрыто, добавили в службе. Представитель минтранса края сообщил агентству, что обрушение, предположительно, случилось из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. Разбирать виадук, сбитый грузовиком, планируется к вечеру по Владивостоку, сообщили в правительстве Приморья."Около 15 часов по местному времени 18 сентября 2023 года на автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть... Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.В пресс-службе уточнили, что водитель был единственным пострадавшим в происшествии.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Прокуратура рассказала о пострадавших при обрушении виадука во Владивостоке

При обрушении грузовиком виадука во Владивостоке пострадал только его водитель

© фото очевидцаНа месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока
© фото очевидца
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Водитель грузовика, обрушившего пешеходный виадук на выезде из Владивостока, был единственным пострадавшим в происшествии, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ранее в ЕДДС города сообщили РИА Новости, что на федеральную трассу Владивосток - Хабаровск на выезде из Владивостока обрушился виадук. Движение перекрыто, добавили в службе. Представитель минтранса края сообщил агентству, что обрушение, предположительно, случилось из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. Разбирать виадук, сбитый грузовиком, планируется к вечеру по Владивостоку, сообщили в правительстве Приморья.
«
"Около 15 часов по местному времени 18 сентября 2023 года на автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть... Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе уточнили, что водитель был единственным пострадавшим в происшествии.
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