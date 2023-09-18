https://ria.ru/20230918/viaduk-1896895605.html

Стала известна возможная причина обрушения виадука во Владивостоке

Стала известна возможная причина обрушения виадука во Владивостоке - РИА Новости, 18.09.2023

Стала известна возможная причина обрушения виадука во Владивостоке

Обрушение пешеходного виадука на федеральную трассу во Владивостоке, предварительно, произошло из-за грузовика с поднятым прицепом-самосвалом, который проезжал... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:57

2023-09-18T08:57

2023-09-18T09:14

владивосток

происшествия

гибдд мвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Обрушение пешеходного виадука на федеральную трассу во Владивостоке, предварительно, произошло из-за грузовика с поднятым прицепом-самосвалом, который проезжал под сооружением, сообщил РИА Новости представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.Ранее в ЕДДС города сообщили РИА Новости, что на федеральную трассу Владивосток - Хабаровск на выезде из Владивостока обрушился виадук. Движение перекрыто, добавили в службе."По распространившемуся видео видно, что у проезжавшего мимо (под надземным пешеходным переходом) автопоезда с полуприцепом-самосвалом был поднят кузов, что и послужило причиной данного ДТП. Заключение является предварительным, более точную информацию должны дать органы ГИБДД", - рассказал представитель министерства.

https://ria.ru/20230524/avariya-1873771557.html

владивосток

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владивосток, происшествия, гибдд мвд рф