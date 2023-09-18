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На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук - РИА Новости, 18.09.2023
На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
Пешеходный виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока, подтвердили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе города. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:36
2023-09-18T08:36
2023-09-18T10:40
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Пешеходный виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока, подтвердили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе города.Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях. На них видно стоящий грузовик и обвалившийся переход, который перекрыл всю трассу Владивосток — Хабаровск."Да, есть такое. <...> Трасса перекрыта, да, там пробочка", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, виадук задел грузовик с поднятым прицепом-самосвалом, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.В аварии пострадал только водитель грузовика, добавили в краевой прокуратуре. Позже стало известно, что его доставили в клиническую больницу № 2 с переломами и черепно-мозговой травмой.В правительстве Приморского края отметили, что на место обвала уже направилась бригада "Примавтодора" для разбора лееров. К вечеру начнут разбирать и упавшую конструкцию.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
На выезде из Владивостока на федеральную трассу обрушился виадук
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Пешеходный виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока, подтвердили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях. На них видно стоящий грузовик и обвалившийся переход, который перекрыл всю трассу Владивосток — Хабаровск.
"Да, есть такое. <...> Трасса перекрыта, да, там пробочка", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, виадук задел грузовик с поднятым прицепом-самосвалом, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.
В аварии пострадал только водитель грузовика, добавили в краевой прокуратуре. Позже стало известно, что его доставили в клиническую больницу № 2 с переломами и черепно-мозговой травмой.
В правительстве Приморского края отметили, что на место обвала уже направилась бригада "Примавтодора" для разбора лееров. К вечеру начнут разбирать и упавшую конструкцию.