https://ria.ru/20230918/usloviya-1896886965.html
В Госдуме раскритиковали условия Шольца по миру на Украине
В Госдуме раскритиковали условия Шольца по миру на Украине - РИА Новости, 18.09.2023
В Госдуме раскритиковали условия Шольца по миру на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:28
2023-09-18T07:28
2023-09-18T07:28
россия
украина
германия
олаф шольц
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907502_0:318:3071:2045_1920x0_80_0_0_d18264d1009f0ee91a2c0f6c84254e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине. Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. "Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам, которые обстреливают города и убивают мирных жителей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, канцлер Германии несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине и предательство национальных интересов Германии в угоду геополитическим амбициям США. "Очень странно слышать со стороны Шольца такие заявления после того, как он отправлял на Украину танки и прочие оружие, которое уносило жизни мирных граждан. Он должен не условия выдвигать, а покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов", - сказал депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230918/sholts-1896873112.html
https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907502_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2dd656e4069748b3d4304084664ef8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия, олаф шольц, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, нато, в мире
Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, НАТО, В мире
В Госдуме раскритиковали условия Шольца по миру на Украине
Депутат от Крыма Шеремет назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине.
Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца
"Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам, которые обстреливают города и убивают мирных жителей", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, канцлер Германии
несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине и предательство национальных интересов Германии в угоду геополитическим амбициям США
.
"Очень странно слышать со стороны Шольца такие заявления после того, как он отправлял на Украину танки и прочие оружие, которое уносило жизни мирных граждан. Он должен не условия выдвигать, а покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов", - сказал депутат.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым