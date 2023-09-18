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На Украине сотрудники военкомата пытались силой задержать мужчину - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/ukraine-1897104489.html
На Украине сотрудники военкомата пытались силой задержать мужчину
На Украине сотрудники военкомата пытались силой задержать мужчину - РИА Новости, 18.09.2023
На Украине сотрудники военкомата пытались силой задержать мужчину
Военкомат Львовской области на Украине заявил, что проведет служебную проверку после появления видео попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину на... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:55
2023-09-18T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Военкомат Львовской области на Украине заявил, что проведет служебную проверку после появления видео попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице. "В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). По данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении военкомата Львовской области. Украинское издание "Страна.ua" публиковало видео, как утверждается, снятое во Львове. На нем несколько сотрудников военкомата пытаются задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус. Мужчине удалось сбежать благодаря после того, как очевидцы начали оскорблять сотрудников военкомата и требовать вызвать полицию. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку. Также представитель российских силовых структур в Херсонской области сообщал РИА Новости в ноябре 2022 года, что украинские военные рассказали российским силовикам, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине шла поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, поскольку киевский режим хотел отправкой на фронт сократить потенциально опасное для него русскоязычное население.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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в мире, украина, херсонская область , владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский
На Украине сотрудники военкомата пытались силой задержать мужчину

На Украине проведут проверку после попытки силой задержать мужчину в военкомате

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Военкомат Львовской области на Украине заявил, что проведет служебную проверку после появления видео попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице.
"В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). По данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении военкомата Львовской области.
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Украинское издание "Страна.ua" публиковало видео, как утверждается, снятое во Львове. На нем несколько сотрудников военкомата пытаются задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус. Мужчине удалось сбежать благодаря после того, как очевидцы начали оскорблять сотрудников военкомата и требовать вызвать полицию.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Также представитель российских силовых структур в Херсонской области сообщал РИА Новости в ноябре 2022 года, что украинские военные рассказали российским силовикам, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине шла поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, поскольку киевский режим хотел отправкой на фронт сократить потенциально опасное для него русскоязычное население.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьВладимир Зеленский
 
 
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