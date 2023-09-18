https://ria.ru/20230918/ukraine-1897069705.html

Польский министр назвал условие для вступления Украины в ЕС

Польский министр назвал условие для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.09.2023

Польский министр назвал условие для вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз возможно только после выполнения определенных условий по сельскому хозяйству, заявил журналистам министр сельского... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:28

2023-09-18T19:28

2023-09-18T19:55

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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз возможно только после выполнения определенных условий по сельскому хозяйству, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс после окончания заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Трансляция выступления Телюса ведется на сайте Совета ЕС. "Украина пытается, хочет войти в Европейский союз. Хорошо. Но она должна соответствовать определенным критериям. Она должна выполнить определенные условия", - сказал польский министр. "Мы, как Европа, как Европейский союз, должны создать механизмы, инструменты для того, чтобы украинское сельское хозяйство не угрожало европейскому сельскому хозяйству", - добавил он. При этом Телюс заявил, что Европейский союз пока не выстраивает механизмы для решения вопроса с украинским продовольствием."Я очень мощно сказал, что мы разочарованы решением Европейского союза, что мы разочарованы и обеспокоены тем, что Европейский союз не думает о том, чтобы строить механизмы на будущее. Это не является решением вопроса здесь и сейчас. Это решение вопроса украинских продуктов на будущее. Не только зерна", - сказал он.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

польша

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польша, киев, украина, евросоюз, зерновая сделка, в мире