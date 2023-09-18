https://ria.ru/20230918/ukraine-1897023969.html

СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации

СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации

Более 7,3 тысячи уголовных дел завели на Украине за уклонение от призыва по мобилизации с 24 февраля прошлого года, пишет украинское издание "Вести.ua", не... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:29

2023-09-18T16:29

2023-09-18T16:29

в мире

украина

закарпатская область

федор вениславский

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 7,3 тысячи уголовных дел завели на Украине за уклонение от призыва по мобилизации с 24 февраля прошлого года, пишет украинское издание "Вести.ua", не уточняя источник информации. "На Украине (с 24 февраля 2022 года – ред.) начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 902, Днепропетровской – 628, Николаевской – 518, Львовской – 514, Волынской – 439, Винницкой – 434, Черновицкой – 420, Харьковской – 372", - пишет издание. По информации "Вестей", в суд направлено более 1,7 тысячи дел. В августе на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html

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в мире, украина, закарпатская область, федор вениславский, верховная рада украины