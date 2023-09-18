https://ria.ru/20230918/ukraine-1897023969.html
СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации
СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации
Более 7,3 тысячи уголовных дел завели на Украине за уклонение от призыва по мобилизации с 24 февраля прошлого года, пишет украинское издание "Вести.ua", не... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:29
2023-09-18T16:29
2023-09-18T16:29
в мире
украина
закарпатская область
федор вениславский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 7,3 тысячи уголовных дел завели на Украине за уклонение от призыва по мобилизации с 24 февраля прошлого года, пишет украинское издание "Вести.ua", не уточняя источник информации. "На Украине (с 24 февраля 2022 года – ред.) начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 902, Днепропетровской – 628, Николаевской – 518, Львовской – 514, Волынской – 439, Винницкой – 434, Черновицкой – 420, Харьковской – 372", - пишет издание. По информации "Вестей", в суд направлено более 1,7 тысячи дел. В августе на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c9ec965298b9829ace65905de06d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, закарпатская область, федор вениславский, верховная рада украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации
Вести.ua: на Украине завели 7312 уголовных дел об уклонении от мобилизации
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Более 7,3 тысячи уголовных дел завели на Украине за уклонение от призыва по мобилизации с 24 февраля прошлого года, пишет украинское издание "Вести.ua
", не уточняя источник информации.
"На Украине (с 24 февраля 2022 года – ред.) начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Больше всего производств открыли в Закарпатской области – 902, Днепропетровской – 628, Николаевской – 518, Львовской – 514, Волынской – 439, Винницкой – 434, Черновицкой – 420, Харьковской – 372", - пишет издание.
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
По информации "Вестей", в суд направлено более 1,7 тысячи дел.
В августе на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста