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"Их заставляли". В США сделали шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/ukraina-1897098560.html
"Их заставляли". В США сделали шокирующее признание о ВСУ
"Их заставляли". В США сделали шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
"Их заставляли". В США сделали шокирующее признание о ВСУ
Контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, потому что она никогда не располагала средствами, чтобы конкурировать с российской армией, заявил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:36
2023-09-18T22:36
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, потому что она никогда не располагала средствами, чтобы конкурировать с российской армией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas."ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Запад никогда бы не поставил им столько вооружений. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия", — сказал он.В США изначально утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь признают, что ВСУ несут серьезные потери, не продвигаясь вперед, добавил военный."Все на Западе заявляли, что невозможно, чтобы Украина провалила контрнаступление. Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность. Солдаты ВСУ просто были одноразовыми пешками, которых Вашингтон заставил сражаться в условиях, которые никогда не пожелал бы своим военным", —подытожил Берлетик.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230918/ssha-1897086130.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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украина, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Их заставляли". В США сделали шокирующее признание о ВСУ

Экс-морпех США Берлетик: ВСУ не способны конкурировать с армией России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, потому что она никогда не располагала средствами, чтобы конкурировать с российской армией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.
"ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Запад никогда бы не поставил им столько вооружений. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия", — сказал он.
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В США изначально утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь признают, что ВСУ несут серьезные потери, не продвигаясь вперед, добавил военный.
"Все на Западе заявляли, что невозможно, чтобы Украина провалила контрнаступление. Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность. Солдаты ВСУ просто были одноразовыми пешками, которых Вашингтон заставил сражаться в условиях, которые никогда не пожелал бы своим военным", —подытожил Берлетик.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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