https://ria.ru/20230918/ukraina-1897072110.html

"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России

"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России - РИА Новости, 18.09.2023

"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России

Правительство Словакии не станет поддерживать антироссийские санкции ЕС и военную помощь Украине, если победу на предстоящих в стране выборах одержит бывший... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:49

2023-09-18T19:49

2023-09-18T21:10

специальная военная операция на украине

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словакия

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россия

роберт фицо

евросоюз

нато

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Словакии не станет поддерживать антироссийские санкции ЕС и военную помощь Украине, если победу на предстоящих в стране выборах одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, пишет AP."Фицо выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины. Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего демократического курса. Его победа станет частью устойчивой тенденции, которая охватила всю Европу", — отмечается в статье.Это не первый кандидат от европейской страны, который является фаворитом на выборах в этом году, при этом не поддерживающий поставки оружия Украине, указано в материале."Из восьми опрошенных стран именно жители Словакии относятся к США с наибольшим недоверием. Большинство респондентов (51 процент) считают, что ответственность за войну несет Запад либо Украина", — привел AP данные мартовского опроса аналитического центра Globsec.Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html

словакия

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, евросоюз, нато, зерновая сделка