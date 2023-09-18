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"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 18.09.2023 (обновлено: 21:10 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1897072110.html
"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России
"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России - РИА Новости, 18.09.2023
"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России
Правительство Словакии не станет поддерживать антироссийские санкции ЕС и военную помощь Украине, если победу на предстоящих в стране выборах одержит бывший... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:49
2023-09-18T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
евросоюз
нато
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Словакии не станет поддерживать антироссийские санкции ЕС и военную помощь Украине, если победу на предстоящих в стране выборах одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, пишет AP."Фицо выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины. Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего демократического курса. Его победа станет частью устойчивой тенденции, которая охватила всю Европу", — отмечается в статье.Это не первый кандидат от европейской страны, который является фаворитом на выборах в этом году, при этом не поддерживающий поставки оружия Украине, указано в материале.&quot;Из восьми опрошенных стран именно жители Словакии относятся к США с наибольшим недоверием. Большинство респондентов (51 процент) считают, что ответственность за войну несет Запад либо Украина&quot;, — привел AP данные мартовского опроса аналитического центра Globsec.Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, евросоюз, нато, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, Зерновая сделка
"Охватила всю Европу". В США испугались нового союзника России

AP: победа экс-премьера Словакии Фицо на выборах помешает поддержке ВСУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший премьер Словакии Роберт Фицо
Бывший премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Бывший премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Словакии не станет поддерживать антироссийские санкции ЕС и военную помощь Украине, если победу на предстоящих в стране выборах одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, пишет AP.
"Фицо выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины. Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего демократического курса. Его победа станет частью устойчивой тенденции, которая охватила всю Европу", — отмечается в статье.
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Это не первый кандидат от европейской страны, который является фаворитом на выборах в этом году, при этом не поддерживающий поставки оружия Украине, указано в материале.
«

"Из восьми опрошенных стран именно жители Словакии относятся к США с наибольшим недоверием. Большинство респондентов (51 процент) считают, что ответственность за войну несет Запад либо Украина", — привел AP данные мартовского опроса аналитического центра Globsec.

Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоЕвросоюзНАТОЗерновая сделка
 
 
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