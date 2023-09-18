https://ria.ru/20230918/ukraina-1896993485.html

Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий

Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий - РИА Новости, 18.09.2023

Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий

Украина в своем иске к России в связи со спецоперацией не смогла объяснить, какое право было нарушено в рамках конвенции о геноциде, заявил партнер адвокатской... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:50

2023-09-18T14:50

2023-09-18T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

гаага

владимир путин

сергей лавров

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

ГААГА, 18 сент — РИА Новости. Украина в своем иске к России в связи со спецоперацией не смогла объяснить, какое право было нарушено в рамках конвенции о геноциде, заявил партнер адвокатской коллегии "Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры" Кирилл Удовиченко, представляющий в Международном суде ООН интересы Москвы. "Подобные иски не могут быть расплывчатыми и нечеткими. В своем заявлении Украина не указывает на то, какое именно право было нарушено по конвенции", — сказал он на слушаниях в суде ООН.Киев использовал конвенцию о геноциде как предлог, подчеркнул Удовиченко.По его словам, украинская сторона требует ответа от России по этому делу, но при этом не смогла задать ни одного связного вопроса. "Любая манипуляция становится эффективной только тогда, когда ее поддерживают несколько игроков. Поэтому Украина сплотила своих сторонников, чтобы провести массированную кампанию по вмешательству в дело с целью подчинить суд своей воле", — отметил адвокат. Международный суд ООН в Гааге сегодня начал слушания по иску Украины к России от февраля 2022 года. Этот блок посвящен предварительным возражениям и продлится до 27 сентября. Украина 26 февраля 2022 года подала в Международный суд ООН иск к России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.Российская сторона 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости самого иска, в связи с чем разбирательство по существу приостановили. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил другим государствам присоединиться к иску. Тридцать одна страна, присоединившаяся к рассмотрению дела, представила письменные заявления. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

россия

украина

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, гаага, владимир путин, сергей лавров, оон, нато