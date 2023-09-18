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Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 18.09.2023 (обновлено: 15:50 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896993485.html
Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий
Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий - РИА Новости, 18.09.2023
Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий
Украина в своем иске к России в связи со спецоперацией не смогла объяснить, какое право было нарушено в рамках конвенции о геноциде, заявил партнер адвокатской... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:50
2023-09-18T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
гаага
владимир путин
сергей лавров
оон
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ГААГА, 18 сент — РИА Новости. Украина в своем иске к России в связи со спецоперацией не смогла объяснить, какое право было нарушено в рамках конвенции о геноциде, заявил партнер адвокатской коллегии "Монастырский, Зюба, Степанов &amp; партнеры" Кирилл Удовиченко, представляющий в Международном суде ООН интересы Москвы. "Подобные иски не могут быть расплывчатыми и нечеткими. В своем заявлении Украина не указывает на то, какое именно право было нарушено по конвенции", — сказал он на слушаниях в суде ООН.Киев использовал конвенцию о геноциде как предлог, подчеркнул Удовиченко.По его словам, украинская сторона требует ответа от России по этому делу, но при этом не смогла задать ни одного связного вопроса. "Любая манипуляция становится эффективной только тогда, когда ее поддерживают несколько игроков. Поэтому Украина сплотила своих сторонников, чтобы провести массированную кампанию по вмешательству в дело с целью подчинить суд своей воле", — отметил адвокат. Международный суд ООН в Гааге сегодня начал слушания по иску Украины к России от февраля 2022 года. Этот блок посвящен предварительным возражениям и продлится до 27 сентября. Украина 26 февраля 2022 года подала в Международный суд ООН иск к России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.Российская сторона 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости самого иска, в связи с чем разбирательство по существу приостановили. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил другим государствам присоединиться к иску. Тридцать одна страна, присоединившаяся к рассмотрению дела, представила письменные заявления. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
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в мире, россия, украина, гаага, владимир путин, сергей лавров, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Гаага, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, НАТО
Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий

Удовиченко: Украина не объяснила детали нарушения Россией конвенции о геноциде

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 18 сент — РИА Новости. Украина в своем иске к России в связи со спецоперацией не смогла объяснить, какое право было нарушено в рамках конвенции о геноциде, заявил партнер адвокатской коллегии "Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры" Кирилл Удовиченко, представляющий в Международном суде ООН интересы Москвы.
"Подобные иски не могут быть расплывчатыми и нечеткими. В своем заявлении Украина не указывает на то, какое именно право было нарушено по конвенции", — сказал он на слушаниях в суде ООН.
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Киев использовал конвенцию о геноциде как предлог, подчеркнул Удовиченко.
По его словам, украинская сторона требует ответа от России по этому делу, но при этом не смогла задать ни одного связного вопроса.
"Любая манипуляция становится эффективной только тогда, когда ее поддерживают несколько игроков. Поэтому Украина сплотила своих сторонников, чтобы провести массированную кампанию по вмешательству в дело с целью подчинить суд своей воле", — отметил адвокат.
Международный суд ООН в Гааге сегодня начал слушания по иску Украины к России от февраля 2022 года. Этот блок посвящен предварительным возражениям и продлится до 27 сентября.
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Украина 26 февраля 2022 года подала в Международный суд ООН иск к России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Российская сторона 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости самого иска, в связи с чем разбирательство по существу приостановили.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил другим государствам присоединиться к иску. Тридцать одна страна, присоединившаяся к рассмотрению дела, представила письменные заявления.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
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