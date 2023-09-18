https://ria.ru/20230918/ukraina-1896969025.html

В ООН пожаловались, что Украина выкачала все ресурсы для помощи

В ООН пожаловались, что Украина выкачала все ресурсы для помощи - РИА Новости, 18.09.2023

В ООН пожаловались, что Украина выкачала все ресурсы для помощи

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн пожаловалась, что Украина выкачала все ресурсы и на продовольственную... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:18

2023-09-18T13:18

2023-09-18T13:18

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афганистан

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зерновая сделка

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн пожаловалась, что Украина выкачала все ресурсы и на продовольственную помощь другим странам, в частности, Афганистану, не хватает средств. Исполнительный директор программы в интервью телеканалу ABC News отметила, что сейчас в мире наблюдается "отчаянная" ситуация с продовольствием, вызванная пандемией COVID-19, изменением климата и усталостью стран, вытекающей в нежелание выделять средства на помощь. При этом программа ООН столкнулась с нехваткой финансирования. Отвечая на вопрос, кто перестал выделять средства, Маккейн заявила: "Мир". По ее словам, сейчас большая часть средств государств уходит на помощь Украине. "Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина", - сказала вдова бывшего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Маккейн также отметила, что Всемирной программе грозит приостановка деятельности в Афганистане из-за недостаточного финансирования. "Мы кормили женщин и детей (в Афганистане – ред.), и если мы будем вынуждены уйти, то результатом этого станет голод. У нас недостаточно денег, чтобы пережить октябрь", - заявила Маккейн. Комментируя свои впечатления о поездках в различные страны, Маккейн заявила, что видела, как люди бегут от террористических группировок, которые являются единственным источником пропитания для населения, а это представляет собой угрозу национальной безопасности. Ранее представитель ВПП сообщил, что программа сокращает предоставление пищевых пайков по всему миру, больше всего из-за недостатка финансирования страдают операции в Афганистане. В ближайшие шесть месяцев ВПП потребуется 1 миллиард долларов, чтобы охватить жизненно необходимым продовольствием запланированный 21 миллион человек.

https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html

афганистан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, афганистан, украина, зерновая сделка