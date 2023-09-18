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Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 18.09.2023 (обновлено: 13:15 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html
Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины
Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины - РИА Новости, 18.09.2023
Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины
Многим немцам неочевидны причины, по которым Берлин должен поддерживать Киев, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству Блумберг. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:31
2023-09-18T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
анналена бербок
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Многим немцам неочевидны причины, по которым Берлин должен поддерживать Киев, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству Блумберг."Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?" Так не только в США, но и у нас, в Германии. Люди видят инфляцию (в связи с ситуацией на Украине. — Прим. ред.)", — сказала политик.Европа тем не менее, добавила Бербок, "как никогда нуждается в поддержке американских друзей и коллег". По ее словам, "необходимо показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинским войскам ракеты дальнего действа Taurus — министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь. В то же время депутат бундестага Родерих Кизеветтер накануне анонсировал скорую отправку ракет Taurus после "прогресса в ООН" и встречи контактной группы по обороне Украины в "формате "Рамштайн".Как писало ранее издание Spiegel, в Берлине размышляют, стоит ли поставлять Киеву ракеты дальностью до 500 километров. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894744136.html
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886477597.html
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в мире, германия, украина, анналена бербок, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины

Бербок: многие в Германии задаются вопросом, почему важно поддерживать Украину

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Многим немцам неочевидны причины, по которым Берлин должен поддерживать Киев, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству Блумберг.
"Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?" Так не только в США, но и у нас, в Германии. Люди видят инфляцию (в связи с ситуацией на Украине. — Прим. ред.)", — сказала политик.
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Европа тем не менее, добавила Бербок, "как никогда нуждается в поддержке американских друзей и коллег". По ее словам, "необходимо показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинским войскам ракеты дальнего действа Taurus — министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь.
В то же время депутат бундестага Родерих Кизеветтер накануне анонсировал скорую отправку ракет Taurus после "прогресса в ООН" и встречи контактной группы по обороне Украины в "формате "Рамштайн".
Как писало ранее издание Spiegel, в Берлине размышляют, стоит ли поставлять Киеву ракеты дальностью до 500 километров. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаАнналена БербокСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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