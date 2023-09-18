https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html

Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины

Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины - РИА Новости, 18.09.2023

Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины

Многим немцам неочевидны причины, по которым Берлин должен поддерживать Киев, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству Блумберг. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:31

2023-09-18T12:31

2023-09-18T13:15

специальная военная операция на украине

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германия

украина

анналена бербок

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Многим немцам неочевидны причины, по которым Берлин должен поддерживать Киев, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству Блумберг."Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?" Так не только в США, но и у нас, в Германии. Люди видят инфляцию (в связи с ситуацией на Украине. — Прим. ред.)", — сказала политик.Европа тем не менее, добавила Бербок, "как никогда нуждается в поддержке американских друзей и коллег". По ее словам, "необходимо показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинским войскам ракеты дальнего действа Taurus — министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь. В то же время депутат бундестага Родерих Кизеветтер накануне анонсировал скорую отправку ракет Taurus после "прогресса в ООН" и встречи контактной группы по обороне Украины в "формате "Рамштайн".Как писало ранее издание Spiegel, в Берлине размышляют, стоит ли поставлять Киеву ракеты дальностью до 500 километров. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894744136.html

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886477597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, анналена бербок, ситуация в днр и лнр