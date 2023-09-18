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Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции - РИА Новости, 18.09.2023
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11:38 18.09.2023 (обновлено: 11:48 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896930229.html
Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции
Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции - РИА Новости, 18.09.2023
Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции
Еврокомиссия осведомлена о заявлении ряда стран ЕС по введению односторонних мер в отношении агропродукции Украины и проанализирует их, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:38
2023-09-18T11:48
еврокомиссия
украина
евросоюз
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия осведомлена о заявлении ряда стран ЕС по введению односторонних мер в отношении агропродукции Украины и проанализирует их, сообщила РИА Новости представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер.Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий."Нам известно о некоторых заявлениях государств-членов в отношении односторонних мер. Нам предстоит их проанализировать, поэтому на данном этапе мы не можем давать комментарии", - сообщила представитель ЕК.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896908259.html
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еврокомиссия, украина, евросоюз, в мире, экономика
Еврокомиссия, Украина, Евросоюз, В мире, Экономика
Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции

ЕК оценит решение нескольких стран ЕС о мерах против украинской агропродукции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия осведомлена о заявлении ряда стран ЕС по введению односторонних мер в отношении агропродукции Украины и проанализирует их, сообщила РИА Новости представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер.
Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий.
"Нам известно о некоторых заявлениях государств-членов в отношении односторонних мер. Нам предстоит их проанализировать, поэтому на данном этапе мы не можем давать комментарии", - сообщила представитель ЕК.
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