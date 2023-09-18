https://ria.ru/20230918/ukraina-1896930229.html

Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции

Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции - РИА Новости, 18.09.2023

Еврокомиссия оценит решение нескольких стран ЕС по украинской агропродукции

Еврокомиссия осведомлена о заявлении ряда стран ЕС по введению односторонних мер в отношении агропродукции Украины и проанализирует их, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:38

2023-09-18T11:38

2023-09-18T11:48

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия осведомлена о заявлении ряда стран ЕС по введению односторонних мер в отношении агропродукции Украины и проанализирует их, сообщила РИА Новости представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер.Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий."Нам известно о некоторых заявлениях государств-членов в отношении односторонних мер. Нам предстоит их проанализировать, поэтому на данном этапе мы не можем давать комментарии", - сообщила представитель ЕК.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896908259.html

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еврокомиссия, украина, евросоюз, в мире, экономика