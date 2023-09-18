На Украине назвали пугающие потери ВСУ
MWM: потери среди призывников ВСУ достигают 80-90 процентов
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, цитирует старшего офицера призывной службы Полтавской области Украины подполковника Виталия Бережного издание Military Watch.
"Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10-20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов", — заявил военный.
"Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10-20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов", — заявил военный.
Журналисты напомнили, что недавно Министерство обороны расширило круг граждан, которых могут призвать. Так, в армию могут попасть мужчины с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом, отмечается в материале.
Авторы пишут, что военных снабжали винтовками и униформой советских времен, отправляя на передовую без какой-либо подготовки. При этом офицеры настаивали на том, что те учатся на поле боя.
Авторы пишут, что военных снабжали винтовками и униформой советских времен, отправляя на передовую без какой-либо подготовки. При этом офицеры настаивали на том, что те учатся на поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
По данным Минобороны России на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
По данным Минобороны России на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.