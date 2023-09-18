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На Украине назвали пугающие потери ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
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11:22 18.09.2023 (обновлено: 11:46 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896922154.html
На Украине назвали пугающие потери ВСУ
На Украине назвали пугающие потери ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
На Украине назвали пугающие потери ВСУ
ВСУ несут огромные потери, цитирует старшего офицера призывной службы Полтавской области Украины подполковника Виталия Бережного издание Military Watch. "Из 100 РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:22
2023-09-18T11:46
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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в мире
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, цитирует старшего офицера призывной службы Полтавской области Украины подполковника Виталия Бережного издание Military Watch. "Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10-20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов", — заявил военный. Журналисты напомнили, что недавно Министерство обороны расширило круг граждан, которых могут призвать. Так, в армию могут попасть мужчины с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом, отмечается в материале. Авторы пишут, что военных снабжали винтовками и униформой советских времен, отправляя на передовую без какой-либо подготовки. При этом офицеры настаивали на том, что те учатся на поле боя.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. По данным Минобороны России на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире, Россия
На Украине назвали пугающие потери ВСУ

MWM: потери среди призывников ВСУ достигают 80-90 процентов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, цитирует старшего офицера призывной службы Полтавской области Украины подполковника Виталия Бережного издание Military Watch.

"Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10-20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов", — заявил военный.
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Журналисты напомнили, что недавно Министерство обороны расширило круг граждан, которых могут призвать. Так, в армию могут попасть мужчины с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом, отмечается в материале.

Авторы пишут, что военных снабжали винтовками и униформой советских времен, отправляя на передовую без какой-либо подготовки. При этом офицеры настаивали на том, что те учатся на поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.

По данным Минобороны России на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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