Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада
Азаров: экономика Украины трещит по швам и напоминает зомби
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь", - написал Азаров в своем телеграм-канале.
По словам экс-премьера, лучшей иллюстрацией катастрофического положения дел на Украине является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты одним только украинским военным. Кроме того, ссылаясь на данные польского солдата ВСУ Петра Миткевича, Азаров отметил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в составе группы указанного военного, не получила обещанную Киевом компенсацию.
"В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - подчеркнул Азаров.
Ранее издание "Экономическая правда" сообщало, что курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию.
Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар.
В апреле 2023 года Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.