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Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада - РИА Новости, 18.09.2023
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10:18 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896908473.html
Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада
Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада - РИА Новости, 18.09.2023
Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада
Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше, заявил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:18
2023-09-18T10:18
украина
киев
афганистан
николай азаров (политик)
мвф
вооруженные силы украины
в мире
россия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь", - написал Азаров в своем телеграм-канале. По словам экс-премьера, лучшей иллюстрацией катастрофического положения дел на Украине является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты одним только украинским военным. Кроме того, ссылаясь на данные польского солдата ВСУ Петра Миткевича, Азаров отметил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в составе группы указанного военного, не получила обещанную Киевом компенсацию. "В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - подчеркнул Азаров. Ранее издание "Экономическая правда" сообщало, что курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию. Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар. В апреле 2023 года Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
https://ria.ru/20230918/vsu-1896897346.html
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украина, киев, афганистан, николай азаров (политик), мвф, вооруженные силы украины, в мире, россия
Украина, Киев, Афганистан, Николай Азаров (политик), МВФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада

Азаров: экономика Украины трещит по швам и напоминает зомби

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь", - написал Азаров в своем телеграм-канале.
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По словам экс-премьера, лучшей иллюстрацией катастрофического положения дел на Украине является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты одним только украинским военным. Кроме того, ссылаясь на данные польского солдата ВСУ Петра Миткевича, Азаров отметил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в составе группы указанного военного, не получила обещанную Киевом компенсацию.
"В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - подчеркнул Азаров.
Ранее издание "Экономическая правда" сообщало, что курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию.
Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар.
В апреле 2023 года Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
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