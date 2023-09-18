https://ria.ru/20230918/ukraina-1896908473.html

Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада

Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада - РИА Новости, 18.09.2023

Азаров сравнил экономику Украины с зомби, выживающим за счет денег Запада

Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше, заявил... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:18

2023-09-18T10:18

2023-09-18T10:18

украина

киев

афганистан

николай азаров (политик)

мвф

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в мире

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь", - написал Азаров в своем телеграм-канале. По словам экс-премьера, лучшей иллюстрацией катастрофического положения дел на Украине является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты одним только украинским военным. Кроме того, ссылаясь на данные польского солдата ВСУ Петра Миткевича, Азаров отметил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в составе группы указанного военного, не получила обещанную Киевом компенсацию. "В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - подчеркнул Азаров. Ранее издание "Экономическая правда" сообщало, что курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию. Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар. В апреле 2023 года Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.

https://ria.ru/20230918/vsu-1896897346.html

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украина, киев, афганистан, николай азаров (политик), мвф, вооруженные силы украины, в мире, россия