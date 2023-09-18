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Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна - РИА Новости, 18.09.2023
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10:17 18.09.2023 (обновлено: 10:21 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896908259.html
Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна
Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна - РИА Новости, 18.09.2023
Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна
Украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, заявил РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:17
2023-09-18T10:21
экономика
украина
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
тарас качка
евросоюз
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, заявил изданию Politico заместитель украинского министра экономики Тарас Качка.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино."Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство", - заявил Качка.По словам чиновника, жалоба в ВТО должна показать "всему миру", как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к своим торговым партнерам и самому союзу. "Системный подход Будапешта и Варшавы, заключающийся в игнорировании позиции институтов ЕС в торговой политике..., будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", - добавил он.Чиновник назвал запреты "смехотворными", отметив, что меры со стороны Польши затронут значительную часть украинского экспорта, поэтому Украина, возможно, будет вынуждена ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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экономика, украина, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, тарас качка, евросоюз
Экономика, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, Тарас Качка, Евросоюз
Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна

Украина сегодня подаст жалобу в ВТО на три страны из-за запрета на ввоз зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, заявил изданию Politico заместитель украинского министра экономики Тарас Качка.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство", - заявил Качка.
По словам чиновника, жалоба в ВТО должна показать "всему миру", как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к своим торговым партнерам и самому союзу. "Системный подход Будапешта и Варшавы, заключающийся в игнорировании позиции институтов ЕС в торговой политике..., будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", - добавил он.
Чиновник назвал запреты "смехотворными", отметив, что меры со стороны Польши затронут значительную часть украинского экспорта, поэтому Украина, возможно, будет вынуждена ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
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ЭкономикаУкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)Зерновая сделкаТарас КачкаЕвросоюз
 
 
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