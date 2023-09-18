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Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 18.09.2023 (обновлено: 10:32 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html
Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ
Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ
За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, написал в соцсети X американский... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:39
2023-09-18T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, написал в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.&quot;Так много смертей за столь ничтожный результат&quot;, — заявил он.Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ.В последнее время Маск оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX "в крупный акт войны". Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230916/mask-1896623278.html
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в мире, украина, илон маск, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ

Бизнесмен Илон Маск заявил о провале контрнаступления и больших потерях ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, написал в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
«

"Так много смертей за столь ничтожный результат", — заявил он.

Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ.

В последнее время Маск оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.
В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX "в крупный акт войны". Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.
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ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.

По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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