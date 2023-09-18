https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html

Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ

Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ

За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, написал в соцсети X американский... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:39

2023-09-18T08:39

2023-09-18T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

илон маск

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, написал в соцсети X американский предприниматель Илон Маск."Так много смертей за столь ничтожный результат", — заявил он.Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ.В последнее время Маск оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX "в крупный акт войны". Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230916/mask-1896623278.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html

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в мире, украина, илон маск, владимир путин, вооруженные силы украины