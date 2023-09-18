https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном - РИА Новости, 18.09.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Российские вооруженные силы ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow, объекты поражены, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:54
2023-09-18T13:54
2023-09-18T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow, объекты поражены, сообщило Минобороны в Telegram."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. <...> Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — говорится в публикации.Кроме складов, под ударами оказались центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов.Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к негативным последствиям для здоровья.
https://ria.ru/20230912/uran-1895908427.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Минобороны сообщило о поражении складов ВСУ с боеприпасами с обедненным ураном