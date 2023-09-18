Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 18.09.2023 (обновлено: 14:30 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном - РИА Новости, 18.09.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Российские вооруженные силы ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow, объекты поражены, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:54
2023-09-18T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872941482_15:0:1648:919_1920x0_80_0_0_ec5d7d12cad330605e6c9c85dc74f4d2.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow, объекты поражены, сообщило Минобороны в Telegram."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. &lt;...&gt; Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — говорится в публикации.Кроме складов, под ударами оказались центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов.Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к негативным последствиям для здоровья.
https://ria.ru/20230912/uran-1895908427.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872941482_262:0:1540:959_1920x0_80_0_0_de8bc458dbc10acbfc76a1317add8ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном

Минобороны сообщило о поражении складов ВСУ с боеприпасами с обедненным ураном

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по местам хранения украинских боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow, объекты поражены, сообщило Минобороны в Telegram.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. <...> Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — говорится в публикации.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
12 сентября, 17:35
Кроме складов, под ударами оказались центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов.
Ранее Пентагон сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к негативным последствиям для здоровья.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала