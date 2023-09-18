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На северо-востоке России начались масштабные учения по защите Севморпути - РИА Новости, 18.09.2023
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13:36 18.09.2023 (обновлено: 14:11 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ucheniya-1896974353.html
На северо-востоке России начались масштабные учения по защите Севморпути
На северо-востоке России начались масштабные учения по защите Севморпути - РИА Новости, 18.09.2023
На северо-востоке России начались масштабные учения по защите Севморпути
Тихоокеанский флот проводит учения "Финвал-2023" на северо-востоке России, ими руководит главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:36
2023-09-18T14:11
россия
вмф рф
безопасность
берингово море
чукотка
николай евменов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Тихоокеанский флот проводит учения "Финвал-2023" на северо-востоке России, ими руководит главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов, сообщило Минобороны."На северо-востоке России проходит учение по защите Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ", — уточнили в министерстве.Тактические учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В них принимают участие порядка десяти тысяч военных и более 50 единиц техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости."Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России", — отметили в ведомстве.Российские военные отрабатывают действия по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, осуществляют марш на технике по арктическому бездорожью, а также участвуют в ракетных и артиллерийских стрельбах.Первым эпизодом учений стали упражнения по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и атомного подводного ракетного крейсера "Томск", а также берегового ракетного комплекса "Бастион".Кроме того, на учениях по защите Северного морского пути прошли стрельбы крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит", "Оникс" по мишеням в Беринговом море, военные поразили все назначенные цели.
https://ria.ru/20230621/tof-1879470854.html
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берингово море
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Кадры учений по защите Северного морского пути
На северо-востоке России проходят учения по защите Северного морского пути под руководством главкома ВМФ, сообщило Минобороны. Участвуют порядка 10 тысяч военных и более 50 единиц боевой техники. Все эпизоды учений носят оборонительный характер, сообщили в Минобороны.
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россия, вмф рф, безопасность, берингово море, чукотка, николай евменов
Россия, ВМФ РФ, Безопасность, Берингово море, Чукотка, Николай Евменов
На северо-востоке России начались масштабные учения по защите Севморпути

Минобороны: на северо-востоке России начались учения по защите Севморпути

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Тихоокеанский флот проводит учения "Финвал-2023" на северо-востоке России, ими руководит главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов, сообщило Минобороны.
«
"На северо-востоке России проходит учение по защите Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ", — уточнили в министерстве.
Тактические учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В них принимают участие порядка десяти тысяч военных и более 50 единиц техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.
"Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России", — отметили в ведомстве.
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Российские военные отрабатывают действия по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, осуществляют марш на технике по арктическому бездорожью, а также участвуют в ракетных и артиллерийских стрельбах.
Первым эпизодом учений стали упражнения по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и атомного подводного ракетного крейсера "Томск", а также берегового ракетного комплекса "Бастион".
Кроме того, на учениях по защите Северного морского пути прошли стрельбы крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит", "Оникс" по мишеням в Беринговом море, военные поразили все назначенные цели.
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РоссияВМФ РФБезопасностьБерингово мореЧукоткаНиколай Евменов
 
 
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