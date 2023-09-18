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Омичи отправили в Стаханов более 500 экземпляров нового учебника по истории
Омичи отправили в Стаханов более 500 экземпляров нового учебника по истории - РИА Новости, 18.09.2023
Омичи отправили в Стаханов более 500 экземпляров нового учебника по истории
Омичи отправили в подшефный город Стаханов (ЛНР) более полутысячи экземпляров нового учебника по истории России для старших классов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:49
2023-09-18T13:49
2023-09-18T13:49
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ОМСК, 18 сен - РИА Новости. Омичи отправили в подшефный город Стаханов (ЛНР) более полутысячи экземпляров нового учебника по истории России для старших классов, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Речь идет о новых учебниках "История России. 1945 год – начало XXI века". Учебники для старших классов охватывают этот период до наших дней. В нём есть страницы о специальной военной операции, чтобы школьники знали о героях своего Отечества всех поколений и эпох. "Отправили в наш подшефный Стаханов новые учебники по истории России. В них есть страницы, посвященные специальной военной операции и героям СВО. Так, в одном из параграфов школьники узнают о Герое СВО Нурмагомеде Гаджимагомедове. Он служил в десантно-штурмовом полку. Детям необходимо рассказывать это, чтобы они знали историю своей страны и гордились ею!" - отметил глава региона Виталий Хоценко. Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году. Регион поможет в восстановлении местных школ, техникумов, детских садов и медучреждений, а также объектов коммунальной инфраструктуры.
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омская область, виталий хоценко, стаханов, россия, общество
Надежные люди, Омская область, Виталий Хоценко, Стаханов, Россия, Общество
Омичи отправили в Стаханов более 500 экземпляров нового учебника по истории
Омичи отправили в подшефный Стаханов более 500 экземпляров учебника по истории
ОМСК, 18 сен - РИА Новости. Омичи отправили в подшефный город Стаханов (ЛНР) более полутысячи экземпляров нового учебника по истории России для старших классов, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Речь идет о новых учебниках "История России. 1945 год – начало XXI века". Учебники для старших классов охватывают этот период до наших дней. В нём есть страницы о специальной военной операции, чтобы школьники знали о героях своего Отечества всех поколений и эпох.
«
"Отправили в наш подшефный Стаханов новые учебники по истории России. В них есть страницы, посвященные специальной военной операции и героям СВО. Так, в одном из параграфов школьники узнают о Герое СВО Нурмагомеде Гаджимагомедове. Он служил в десантно-штурмовом полку. Детям необходимо рассказывать это, чтобы они знали историю своей страны и гордились ею!" - отметил глава региона Виталий Хоценко
.
Омская область взяла шефство над Стахановым в 2022 году. Регион поможет в восстановлении местных школ, техникумов, детских садов и медучреждений, а также объектов коммунальной инфраструктуры.
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