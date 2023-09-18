https://ria.ru/20230918/ubiystvo-1897006439.html

На западе Москвы в сквере нашли тело женщины

На западе Москвы в сквере нашли тело женщины - РИА Новости, 18.09.2023

На западе Москвы в сквере нашли тело женщины

Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела женщины в сквере на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:26

2023-09-18T15:26

2023-09-18T15:26

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела женщины в сквере на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. Как информировало ведомство, в понедельник прохожие нашли на Молдавской улице тело женщины с травмой головы. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 сентября в сквере вблизи улицы Молдавской в Москве было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками удушения и повреждениями лица. Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.

https://ria.ru/20230912/proisshestvie-1895730656.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)