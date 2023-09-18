https://ria.ru/20230918/ubiystvo-1897006439.html
На западе Москвы в сквере нашли тело женщины
На западе Москвы в сквере нашли тело женщины - РИА Новости, 18.09.2023
На западе Москвы в сквере нашли тело женщины
Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела женщины в сквере на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:26
2023-09-18T15:26
2023-09-18T15:26
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела женщины в сквере на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. Как информировало ведомство, в понедельник прохожие нашли на Молдавской улице тело женщины с травмой головы. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 сентября в сквере вблизи улицы Молдавской в Москве было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками удушения и повреждениями лица. Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.
https://ria.ru/20230912/proisshestvie-1895730656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На западе Москвы в сквере нашли тело женщины
СК возбудил уголовное дело после того, как в сквере в Москве нашли тело женщины
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела женщины в сквере на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале
столичного главка СК России.
Как информировало ведомство, в понедельник прохожие нашли на Молдавской улице тело женщины с травмой головы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 сентября в сквере вблизи улицы Молдавской в Москве было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками удушения и повреждениями лица. Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.
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