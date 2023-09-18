Рейтинг@Mail.ru
Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:53 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/tyulpany-1896917027.html
Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы
Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 18.09.2023
Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы
Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:53
2023-09-18T10:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873409047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126d2227e0200295f16b970f5f67731e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов, среди них - "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Уточняется, что перед высадкой тюльпанов специалисты подготовят клумбы: уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли.
https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873409047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c114bcbac685b11f98bf38f23f8318f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы

© РИА Новости / Мария ДевахинаСезон цветения в Москве
Сезон цветения в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Сезон цветения в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов, среди них - "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
Уточняется, что перед высадкой тюльпанов специалисты подготовят клумбы: уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли.
Цветник тюльпанов на Суворовской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
На зеленой стороне: что нужно знать о растениях в Москве
9 августа, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала