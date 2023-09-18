https://ria.ru/20230918/tyulpany-1896917027.html

Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы

Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 18.09.2023

Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы

Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:53

2023-09-18T10:53

2023-09-18T10:53

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов, среди них - "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Уточняется, что перед высадкой тюльпанов специалисты подготовят клумбы: уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли.

https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков