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Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы
Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 18.09.2023
Специалисты Москвы высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы
Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:53
2023-09-18T10:53
2023-09-18T10:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре высадят около 15 миллионов тюльпанов на столичные клумбы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов, среди них - "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Уточняется, что перед высадкой тюльпанов специалисты подготовят клумбы: уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли.
https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков