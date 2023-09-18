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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:53
2023-09-18T23:53
2023-09-18T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
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полтавская область
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Харьковской области Украины прозвучала в 22.53 (совпадает с мск). В Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях тревогу объявили в 23.16 (совпадает с мск). Согласно карте, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Одесской областях, а также в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской и еще трех областях