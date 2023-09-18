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Товарооборот Астраханской области и Казахстана вырос втрое - РИА Новости, 18.09.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
12:58 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/tovarooborot-1896959594.html
Товарооборот Астраханской области и Казахстана вырос втрое
Товарооборот Астраханской области и Казахстана вырос втрое - РИА Новости, 18.09.2023
Товарооборот Астраханской области и Казахстана вырос втрое
Товарооборот Астраханской области и Казахстана в первом полугодии текущего года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:58
2023-09-18T12:58
астраханская область
казахстан
игорь бабушкин
даурен абаев
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Товарооборот Астраханской области и Казахстана в первом полугодии текущего года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает администрация губернатора региона. В Астрахани состоялась встреча губернатора области Игоря Бабушкина с послом Казахстана в Российской Федерации Дауреном Абаевым, который впервые прибыл в регион. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сфере. Бабушкин отметил, что Казахстан является одним из основных партнеров Астраханской области. И подтверждение этому - устойчивые торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, крепкие связи с приграничными регионами Казахстана. "Растут объемы приграничной торговли. По итогам прошлого года рост товарооборота составил 50%, а в первом полугодии он вырос в три раза по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. На экспорт идут, в том числе, рыба, картофель, овощи, арбузы, полимеркомпозитные материалы, сорбенты, гранулированные ПВХ и ЭВА, гофроупаковка и пищевая пленка, комплектующие детали для железнодорожных составов. На импорт - механические устройства, изделия из черного металла, продукция легкой промышленности. На встрече стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и логистики, судостроении и туризме. Губернатор затронул тему гуманитарных контактов с Казахстаном, в том числе - в сфере здравоохранения, культуры, образования. "Для нашего региона Казахстан - ближайший сосед и стратегический партнер. Мы намерены и далее развивать многоплановые связи с Республикой Казахстан", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Абаеd отметил заинтересованность Казахстана в совместном развитии промышленной кооперации, логистики, транспорта, а также туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества. По его мнению, потенциал в этих направлениях у Астраханской области значительный. Особый акцент посол сделал на развитии международного транспортного коридора "Север - Юг".
https://ria.ru/20230915/uchastki-1896508850.html
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казахстан, игорь бабушкин, даурен абаев, астрахань
Астраханская область, Казахстан, Игорь Бабушкин, Даурен Абаев, Астрахань
Товарооборот Астраханской области и Казахстана вырос втрое

Товарооборот Астраханской области и Казахстана вырос втрое в 2023 году

© iStock.com / shellexxВид на Астрахань
Вид на Астрахань - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© iStock.com / shellexx
Вид на Астрахань. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Товарооборот Астраханской области и Казахстана в первом полугодии текущего года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает администрация губернатора региона.
В Астрахани состоялась встреча губернатора области Игоря Бабушкина с послом Казахстана в Российской Федерации Дауреном Абаевым, который впервые прибыл в регион. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сфере.
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Бабушкин отметил, что Казахстан является одним из основных партнеров Астраханской области. И подтверждение этому - устойчивые торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, крепкие связи с приграничными регионами Казахстана. "Растут объемы приграничной торговли. По итогам прошлого года рост товарооборота составил 50%, а в первом полугодии он вырос в три раза по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
На экспорт идут, в том числе, рыба, картофель, овощи, арбузы, полимеркомпозитные материалы, сорбенты, гранулированные ПВХ и ЭВА, гофроупаковка и пищевая пленка, комплектующие детали для железнодорожных составов. На импорт - механические устройства, изделия из черного металла, продукция легкой промышленности.
На встрече стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и логистики, судостроении и туризме. Губернатор затронул тему гуманитарных контактов с Казахстаном, в том числе - в сфере здравоохранения, культуры, образования. "Для нашего региона Казахстан - ближайший сосед и стратегический партнер. Мы намерены и далее развивать многоплановые связи с Республикой Казахстан", - приводятся в сообщении слова Бабушкина.
Абаеd отметил заинтересованность Казахстана в совместном развитии промышленной кооперации, логистики, транспорта, а также туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества. По его мнению, потенциал в этих направлениях у Астраханской области значительный. Особый акцент посол сделал на развитии международного транспортного коридора "Север - Юг".
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Астраханская областьКазахстанИгорь БабушкинДаурен АбаевАстрахань
 
 
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