https://ria.ru/20230918/tonnel-1896954660.html
Строительство Керакского тоннеля в Приамурье завершится до конца года
Строительство Керакского тоннеля в Приамурье завершится до конца года - РИА Новости, 18.09.2023
Строительство Керакского тоннеля в Приамурье завершится до конца года
Возведение самого длинного на Забайкальской магистрали Керакского тоннеля в Приамурье завершится до конца года, сообщает правительство области. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:43
2023-09-18T12:43
2023-09-18T12:43
амурская область
сковородино
шимановский район
василий орлов (губернатор)
белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Возведение самого длинного на Забайкальской магистрали Керакского тоннеля в Приамурье завершится до конца года, сообщает правительство области. Сотрудничество между регионом и компанией ЗабЖД обсудили губернатор Приамурья Василий Орлов и начальник ЗабЖД Владимир Антонец. "На Транссибе сейчас продолжается интенсивная модернизация путевой инфраструктуры, реконструкция станций. Планируется строительство новых железнодорожных веток. При этом компания ЗабЖД не забывает о социальном направлении своей деятельности — мы очень это ценим. Отдельное внимание хочу обратить на развитие притрассовых населённых пунктов. Разработан план развития социальной инфраструктуры узловых станций, большое внимание уделяем городу Сковородино, где планируется строительство международного моста Джалинда-Мохэ. Рассчитываем на сотрудничество и помощь компании в данном направлении", - сказал Орлов. Главное направление, по словам главы региона, - расширение Восточного полигона железной дороги по поручению президента. В этом году завершится строительство Керакского тоннеля на перегоне Ковали–Ульручьи. Его длина — 926 метров. Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности грузовых и пассажирских перевозок и будет способствовать развитию пропускной способности Транссиба. Также две новых железнодорожных ветки построят в Шимановском районе и Зейском округе. В этом году на ЗабЖД увеличилось число рабочих мест, растут объёмы перевозок и инвестиций. В текущем году они составят 19,6 миллиарда рублей, в прошлом году - 18,8 миллиарда. Ожидаемые налоговые перечисления в бюджет области составят 6,2 миллиона рублей, в прошлом году - 5,5 миллиона. Параллельно ЗабЖД строит 27-квартирный дом в посёлке Магдагачи. Завершены ремонты поликлиник "РЖД-Медицина" в городах Белогорск, Сковородино и Шимановск, в поселках Ерофей Павлович и Магдагачи. Благодаря помощи компании модернизируются и объекты образования. Так, ремонт идет в детском саду №241 в поселке Тыгда, началось строительство учебного корпуса Свободненской детской железной дороги, реконструируется детский оздоровительный лагерь "Сосновый Бор". "Что важно отметить – наши инициативы поддержаны ОАО "РЖД". Принято решение о первоочередном оказании благотворительной помощи на развитие социальной инфраструктуры посёлков Ерофей Павлович, Уруша, Магдагачи и города Сковородино. К четвертому кварталу этого года совместно с регионом мы разработаем конкретные планы по поддержке данных населённых пунктов", - сообщил Антонец. Он поблагодарил правительство области за помощь в реализации проектов патриотической и благотворительной направленности. Среди них ретропоезд "Победа", который сделал остановки на 11 станциях с концертами. А также благотворительный забег "Достигая цели!" ко Дню железнодорожника.
https://realty.ria.ru/20230913/gpz-1896131562.html
https://ria.ru/20230606/keta-1876394456.html
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сковородино, шимановский район, василий орлов (губернатор), белогорск
Амурская область, Сковородино, Шимановский район, Василий Орлов (губернатор), Белогорск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Возведение самого длинного на Забайкальской магистрали Керакского тоннеля в Приамурье завершится до конца года, сообщает правительство области.
Сотрудничество между регионом и компанией ЗабЖД обсудили губернатор Приамурья Василий Орлов
и начальник ЗабЖД Владимир Антонец.
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"На Транссибе сейчас продолжается интенсивная модернизация путевой инфраструктуры, реконструкция станций. Планируется строительство новых железнодорожных веток. При этом компания ЗабЖД не забывает о социальном направлении своей деятельности — мы очень это ценим. Отдельное внимание хочу обратить на развитие притрассовых населённых пунктов. Разработан план развития социальной инфраструктуры узловых станций, большое внимание уделяем городу Сковородино
, где планируется строительство международного моста Джалинда-Мохэ. Рассчитываем на сотрудничество и помощь компании в данном направлении", - сказал Орлов.
Главное направление, по словам главы региона, - расширение Восточного полигона железной дороги по поручению президента. В этом году завершится строительство Керакского тоннеля на перегоне Ковали–Ульручьи. Его длина — 926 метров. Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности грузовых и пассажирских перевозок и будет способствовать развитию пропускной способности Транссиба. Также две новых железнодорожных ветки построят в Шимановском районе
и Зейском округе.
В этом году на ЗабЖД увеличилось число рабочих мест, растут объёмы перевозок и инвестиций. В текущем году они составят 19,6 миллиарда рублей, в прошлом году - 18,8 миллиарда. Ожидаемые налоговые перечисления в бюджет области составят 6,2 миллиона рублей, в прошлом году - 5,5 миллиона.
Параллельно ЗабЖД строит 27-квартирный дом в посёлке Магдагачи. Завершены ремонты поликлиник "РЖД
-Медицина" в городах Белогорск
, Сковородино и Шимановск
, в поселках Ерофей Павлович и Магдагачи. Благодаря помощи компании модернизируются и объекты образования. Так, ремонт идет в детском саду №241 в поселке Тыгда, началось строительство учебного корпуса Свободненской детской железной дороги, реконструируется детский оздоровительный лагерь "Сосновый Бор".
"Что важно отметить – наши инициативы поддержаны ОАО "РЖД". Принято решение о первоочередном оказании благотворительной помощи на развитие социальной инфраструктуры посёлков Ерофей Павлович, Уруша, Магдагачи и города Сковородино. К четвертому кварталу этого года совместно с регионом мы разработаем конкретные планы по поддержке данных населённых пунктов", - сообщил Антонец.
Он поблагодарил правительство области за помощь в реализации проектов патриотической и благотворительной направленности. Среди них ретропоезд "Победа", который сделал остановки на 11 станциях с концертами. А также благотворительный забег "Достигая цели!" ко Дню железнодорожника.
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