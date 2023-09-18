https://ria.ru/20230918/tekhnologii-1896918513.html
Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта
Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта - РИА Новости, 18.09.2023
Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта
В Подмосковье стартует новый сезон всероссийского проекта "Урок цифры", с 18 сентября по 8 октября в школах региона состоится первое занятие о технологиях... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:22
2023-09-18T11:22
2023-09-18T11:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896919872_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7944f36533b36f31ac6dba7f58df262a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Подмосковье стартует новый сезон всероссийского проекта "Урок цифры", с 18 сентября по 8 октября в школах региона состоится первое занятие о технологиях искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи области. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что очередной сезон проекта "Урок цифры" стартует для учеников 1-11 классов. "Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с ИТ-профессиями, учатся применять навыки на практике. На первом уроке ребята увидят, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта", – сказала Куртяник. В пресс-службе уточнили, что занятия включают в себя видеолекции и интерактивный тренажер. С героями "Урока цифры" можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медцентр, а также узнать об ИИ-технологиях и новых профессиях. Материалы подобрали так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов: 1-4, 5-7 или 8-11 классов. Пройти занятие можно с любого удобного устройства, необходим только доступ в интернет. В августе Подмосковье отметили на федеральном форуме "Цифровая эволюция-2023". Награду за личное участие и поддержку проекта "Урок цифры" получила Куртяник. Инициаторами всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.
https://ria.ru/20230821/konkurs-1891339552.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896919872_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_876986beffa4f7bf37b4d9ed6e2c53b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Подмосковье стартует новый сезон всероссийского проекта "Урок цифры", с 18 сентября по 8 октября в школах региона состоится первое занятие о технологиях искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи области.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что очередной сезон проекта "Урок цифры" стартует для учеников 1-11 классов.
"Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с ИТ-профессиями, учатся применять навыки на практике. На первом уроке ребята увидят, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта", – сказала Куртяник.
В пресс-службе уточнили, что занятия включают в себя видеолекции и интерактивный тренажер. С героями "Урока цифры" можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медцентр, а также узнать об ИИ-технологиях и новых профессиях.
Киберспортсменов Подмосковья наградили за участие во всероссийском конкурсе
Материалы подобрали так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов: 1-4, 5-7 или 8-11 классов. Пройти занятие можно с любого удобного устройства, необходим только доступ в интернет.
В августе Подмосковье отметили на федеральном форуме "Цифровая эволюция-2023". Награду за личное участие и поддержку проекта "Урок цифры" получила Куртяник.
Инициаторами всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" являются Минпросвещения России
, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.