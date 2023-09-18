https://ria.ru/20230918/tekhnologii-1896918513.html

Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта

Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта - РИА Новости, 18.09.2023

Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях искусственного интеллекта

В Подмосковье стартует новый сезон всероссийского проекта "Урок цифры", с 18 сентября по 8 октября в школах региона состоится первое занятие о технологиях... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:22

2023-09-18T11:22

2023-09-18T11:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Подмосковье стартует новый сезон всероссийского проекта "Урок цифры", с 18 сентября по 8 октября в школах региона состоится первое занятие о технологиях искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи области. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что очередной сезон проекта "Урок цифры" стартует для учеников 1-11 классов. "Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с ИТ-профессиями, учатся применять навыки на практике. На первом уроке ребята увидят, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта", – сказала Куртяник. В пресс-службе уточнили, что занятия включают в себя видеолекции и интерактивный тренажер. С героями "Урока цифры" можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медцентр, а также узнать об ИИ-технологиях и новых профессиях. Материалы подобрали так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов: 1-4, 5-7 или 8-11 классов. Пройти занятие можно с любого удобного устройства, необходим только доступ в интернет. В августе Подмосковье отметили на федеральном форуме "Цифровая эволюция-2023". Награду за личное участие и поддержку проекта "Урок цифры" получила Куртяник. Инициаторами всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

https://ria.ru/20230821/konkurs-1891339552.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)