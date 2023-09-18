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Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА

Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА - РИА Новости, 18.09.2023

Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА

Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:34

2023-09-18T13:34

2023-09-18T13:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе наводится и наносит поражение в окно частного дома, где пряталась живая сила противника.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность