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Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА - РИА Новости, 18.09.2023
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА
Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:34
2023-09-18T13:34
2023-09-18T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе наводится и наносит поражение в окно частного дома, где пряталась живая сила противника.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА
Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили солдат ВСУ под Артемовском