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Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/svo-1896974060.html
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА - РИА Новости, 18.09.2023
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА
Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:34
2023-09-18T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе наводится и наносит поражение в окно частного дома, где пряталась живая сила противника.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появилось видео уничтожения солдат ВСУ под Артемовском с помощью БПЛА

Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили солдат ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинских военнослужащих, засевших в частном доме на артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе наводится и наносит поражение в окно частного дома, где пряталась живая сила противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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