https://ria.ru/20230918/svo-1896973121.html

Гладков дал поручения по мерам поддержки белгородских участников СВО

Гладков дал поручения по мерам поддержки белгородских участников СВО - РИА Новости, 18.09.2023

Гладков дал поручения по мерам поддержки белгородских участников СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в правительстве региона в понедельник поручил проверить, в каких условиях проживают семьи... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:28

2023-09-18T13:28

2023-09-18T13:28

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в правительстве региона в понедельник поручил проверить, в каких условиях проживают семьи участников специальной военной операции, а также с 1 ноября перенести все формы поддержки, включая единовременную выплату в 100 тысяч рублей, на служащих всех родов войск, а не только мобилизованных. "Поручение главам муниципалитетов: до 1 ноября 2023 года необходимо провести подомовой обход, чтобы проверить, в каких условиях живут семьи наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, а в случае необходимости оказать им посильную помощь в том, в чем они нуждаются", - сказал Гладков. Губернатор отметил, что приобрести жилье или сделать капремонт власти не смогут, но там, где потребуется мужская сила и профессиональное отношение к проблеме, помощь должна быть оказана. Гладков потребовал предоставлять ему отчет о проделанной работе каждую неделю. "Поручение правительству области: перенести все формы поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тысяч рублей, с 1 ноября 2023 года с мобилизованных на служащих в зоне СВО всех родов войск", - сказал Гладков. Он пояснил, что помощь будет оказываться только в заявительной форме от близких родственников, например, супруга или дети, родители, а затем после проверки и при наличии подтверждающего документа, помощь будет предоставлена. Выплату распространят и на тех, кто будет служить в зоне СВО в негосударственных добровольческих военных структурах - с 1 ноября. Глава региона поставил задачу в ближайшее время сформулировать предложение и уже в следующий понедельник опубликовать документ. По данным пресс-службы правительства региона, в области действует множество мер поддержки для участников спецоперации. Призванным на военную службу по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы установлены единовременная выплата в 100 тысяч рублей, единовременная выплата по ранению в 500 тысяч рублей (средней и тяжелой степени тяжести), ежемесячная социальная выплата в размере минимальной оплаты труда для граждан, принимающим участие в специальной военной операции и не имевшим постоянного источника дохода до начала мобилизации. Также сохраняется средняя заработная плата мобилизованным. При рождении ребенка производится выплата в 50 тысяч рублей женщинам, состоящим в зарегистрированном браке с призванным на военную службу и родившим ребенка после 24 февраля 2022 года. Меры поддержки участников спецоперации включают помощь на питание каждого ребенка до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательной организации) в виде ежемесячной денежной выплаты в размере трех тысяч рублей, на приобретение школьной и спортивной формы детям военных по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, на организацию новогодних праздников для детей военнослужащих, патронаж семей социальными службами. Также среди мер оказание психологической и юридической помощи, помощь по дому и по заявкам, обслуживание инвалидов и пожилых родственников, которые самостоятельно не могут себя обслуживать, на дому. Дополнительные меры поддержки оказываются членам семей погибших (умерших) военнослужащих: единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей, которая производится в равных долях каждому члену семьи, денежная выплата, приуроченная ко Дню России (12 июня), в размере 25 тысяч рублей на семью, денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей погибших военнослужащих, обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Белгородской области, в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

https://ria.ru/20230828/belgorod-1892738332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вячеслав гладков