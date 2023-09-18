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Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер - РИА Новости, 18.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:43 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sud-1896992827.html
Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер
Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер - РИА Новости, 18.09.2023
Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер
Пензенский областной суд 20 сентября рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на сбыт наркотиков,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:43
2023-09-18T14:43
культура
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пензенская область
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САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд 20 сентября рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа поместил Хисамову под стражу до 21 октября включительно, ей вменяется часть 3 статьи 30 и пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В суде отметили, что защита подала апелляцию на решение об аресте. "Заседание назначено на 14.00 мск 20 сентября", - сказала собеседница агентства. Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Информацию о 2 кило мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма). Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'roll", Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
https://ria.ru/20230918/fsb-1896974221.html
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россия, москва, пензенская область, пенза
Культура, Россия, Москва, Пензенская область, Пенза
Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер

Суд рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктриса Рамиля Искандер
Актриса Рамиля Искандер - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актриса Рамиля Искандер. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд 20 сентября рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа поместил Хисамову под стражу до 21 октября включительно, ей вменяется часть 3 статьи 30 и пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В суде отметили, что защита подала апелляцию на решение об аресте.
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"Заседание назначено на 14.00 мск 20 сентября", - сказала собеседница агентства.
Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Информацию о 2 кило мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма).
Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.
Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'roll", Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
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