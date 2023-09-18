https://ria.ru/20230918/sud-1896992827.html

Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер

Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер - РИА Новости, 18.09.2023

Суд проверит законность ареста заслуженной артистки России Искандер

Пензенский областной суд 20 сентября рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на сбыт наркотиков,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:43

2023-09-18T14:43

2023-09-18T14:43

культура

россия

москва

пензенская область

пенза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896311235_0:65:2139:1268_1920x0_80_0_0_e6cec70d18fe3c63ea7c636103dfc3ed.jpg

САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Пензенский областной суд 20 сентября рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа поместил Хисамову под стражу до 21 октября включительно, ей вменяется часть 3 статьи 30 и пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В суде отметили, что защита подала апелляцию на решение об аресте. "Заседание назначено на 14.00 мск 20 сентября", - сказала собеседница агентства. Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Информацию о 2 кило мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма). Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле "Rock'n'roll", Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.

https://ria.ru/20230918/fsb-1896974221.html

https://ria.ru/20230918/pamyatnik-1896886470.html

россия

москва

пензенская область

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, пензенская область, пенза