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Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок - РИА Новости, 18.09.2023
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13:10 18.09.2023 (обновлено: 13:11 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sud-1896965134.html
Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок
Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок - РИА Новости, 18.09.2023
Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок
Свердловский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, обвиняемого в покушении на убийство рыбака и убийстве свидетеля преступления, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:10
2023-09-18T13:11
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, обвиняемого в покушении на убийство рыбака и убийстве свидетеля преступления, сообщает пресс-служба суда. Как установил суд, вечером 12 июня прошлого года местный житель Руслан Закиров в парке Уральского государственного университета путей сообщения Екатеринбурга во время распития алкоголя с рыбачившим на берегу мужчиной похитил у нового знакомого удочку и скрылся. Поняв, что его ищут, Закиров спрятался в кустах, а затем напал на хозяина удочки, ударив его не менее четырех раз ножом в область шеи и грудной клетки, после чего похитил у потерпевшего мобильный телефон и 200 рублей. Помимо этого, Закиров напал на проходившего мимо молодого человека, который стал очевидцем преступления – ударил его ножом в шею, убив на месте. По данным суда, в тот же вечер мужчина пытался украсть сумку у 21-летней девушки, но она оказала сопротивление и убежала. "Учитывая, что подсудимый ранее уже был судим, в том числе за убийство, Свердловский областной суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд обязал Закирова выплатить потерпевшим в общей сложности более 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным городской полиции, подсудимый провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов.
https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок

Суд: устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок

© Fotolia / Sebastian DudaВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Fotolia / Sebastian Duda
В зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, обвиняемого в покушении на убийство рыбака и убийстве свидетеля преступления, сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, вечером 12 июня прошлого года местный житель Руслан Закиров в парке Уральского государственного университета путей сообщения Екатеринбурга во время распития алкоголя с рыбачившим на берегу мужчиной похитил у нового знакомого удочку и скрылся. Поняв, что его ищут, Закиров спрятался в кустах, а затем напал на хозяина удочки, ударив его не менее четырех раз ножом в область шеи и грудной клетки, после чего похитил у потерпевшего мобильный телефон и 200 рублей.
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Помимо этого, Закиров напал на проходившего мимо молодого человека, который стал очевидцем преступления – ударил его ножом в шею, убив на месте. По данным суда, в тот же вечер мужчина пытался украсть сумку у 21-летней девушки, но она оказала сопротивление и убежала.
"Учитывая, что подсудимый ранее уже был судим, в том числе за убийство, Свердловский областной суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд обязал Закирова выплатить потерпевшим в общей сложности более 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
По данным городской полиции, подсудимый провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов.
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