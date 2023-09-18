https://ria.ru/20230918/sud-1896965134.html

Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок

Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок - РИА Новости, 18.09.2023

Устроивший резню в парке Екатеринбурга уралец получил пожизненный срок

Свердловский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, обвиняемого в покушении на убийство рыбака и убийстве свидетеля преступления, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:10

2023-09-18T13:10

2023-09-18T13:11

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россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, обвиняемого в покушении на убийство рыбака и убийстве свидетеля преступления, сообщает пресс-служба суда. Как установил суд, вечером 12 июня прошлого года местный житель Руслан Закиров в парке Уральского государственного университета путей сообщения Екатеринбурга во время распития алкоголя с рыбачившим на берегу мужчиной похитил у нового знакомого удочку и скрылся. Поняв, что его ищут, Закиров спрятался в кустах, а затем напал на хозяина удочки, ударив его не менее четырех раз ножом в область шеи и грудной клетки, после чего похитил у потерпевшего мобильный телефон и 200 рублей. Помимо этого, Закиров напал на проходившего мимо молодого человека, который стал очевидцем преступления – ударил его ножом в шею, убив на месте. По данным суда, в тот же вечер мужчина пытался украсть сумку у 21-летней девушки, но она оказала сопротивление и убежала. "Учитывая, что подсудимый ранее уже был судим, в том числе за убийство, Свердловский областной суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд обязал Закирова выплатить потерпевшим в общей сложности более 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным городской полиции, подсудимый провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов.

https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html

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происшествия, екатеринбург, россия