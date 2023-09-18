https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html

Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей

Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей - РИА Новости, 18.09.2023

Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей

Организатор финансовой пирамиды, похитившая у 133 жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска 68 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:14

2023-09-18T12:14

2023-09-18T12:14

происшествия

краснодар

анапа

новороссийск

россия

финансовая пирамида

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КРАСНОДАР, 18 сен – РИА Новости. Организатор финансовой пирамиды, похитившая у 133 жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска 68 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе УМВД краевой столицы. "Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… В период с января 2017 года по апрель 2018 года злоумышленница похитила у 133 потерпевших денежные средства в общей сумме более 68 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина являлась региональным руководителем кредитного потребительского кооператива и заключала с людьми договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в "различные крупные и прибыльные финансовые проекты". Она выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денежных средств от новых клиентов "для придания видимости исполнения обязательств по договорам" - классическая схема Понци, или финансовая пирамида. Филиалы компании работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. На период предварительного следствия обвиняемая находится под стражей.

https://ria.ru/20230915/sud-1896586640.html

https://ria.ru/20230918/pamyatnik-1896886470.html

краснодар

анапа

новороссийск

россия

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происшествия, краснодар, анапа, новороссийск, россия, финансовая пирамида