https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html
Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей
Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей - РИА Новости, 18.09.2023
Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей
Организатор финансовой пирамиды, похитившая у 133 жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска 68 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:14
2023-09-18T12:14
2023-09-18T12:14
происшествия
краснодар
анапа
новороссийск
россия
финансовая пирамида
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КРАСНОДАР, 18 сен – РИА Новости. Организатор финансовой пирамиды, похитившая у 133 жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска 68 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе УМВД краевой столицы. "Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… В период с января 2017 года по апрель 2018 года злоумышленница похитила у 133 потерпевших денежные средства в общей сумме более 68 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина являлась региональным руководителем кредитного потребительского кооператива и заключала с людьми договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в "различные крупные и прибыльные финансовые проекты". Она выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денежных средств от новых клиентов "для придания видимости исполнения обязательств по договорам" - классическая схема Понци, или финансовая пирамида. Филиалы компании работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. На период предварительного следствия обвиняемая находится под стражей.
https://ria.ru/20230915/sud-1896586640.html
https://ria.ru/20230918/pamyatnik-1896886470.html
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происшествия, краснодар, анапа, новороссийск, россия, финансовая пирамида
Происшествия, Краснодар, Анапа, Новороссийск, Россия, Финансовая пирамида
Создательница финансовой пирамиды на Кубани похитила 68 миллионов рублей
УМВД: создательница пирамиды, укравшая 68 млн рублей пойдет под суд на Кубани
КРАСНОДАР, 18 сен – РИА Новости. Организатор финансовой пирамиды, похитившая у 133 жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска 68 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе УМВД краевой столицы.
"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска
по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)… В период с января 2017 года по апрель 2018 года злоумышленница похитила у 133 потерпевших денежные средства в общей сумме более 68 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Установлено, что женщина являлась региональным руководителем кредитного потребительского кооператива и заключала с людьми договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в "различные крупные и прибыльные финансовые проекты".
Она выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денежных средств от новых клиентов "для придания видимости исполнения обязательств по договорам" - классическая схема Понци, или финансовая пирамида. Филиалы компании работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.
На период предварительного следствия обвиняемая находится под стражей.
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