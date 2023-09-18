https://ria.ru/20230918/strakhi-1892846835.html

Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"

Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 18.09.2023

Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"

Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать?

2023-09-18T12:00

2023-09-18T12:00

2023-09-18T12:00

страхи

психология

наталья лосева

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Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы" Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать? audio/mpeg

Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы" Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать? audio/mpeg

Историю героини Екатерины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

психология, наталья лосева, аудио