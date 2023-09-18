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Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"
Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 18.09.2023
Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"
Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать?
2023-09-18T12:00
2023-09-18T12:00
2023-09-18T12:00
страхи
психология
наталья лосева
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Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"
Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать?
audio/mpeg
Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"
Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать?
audio/mpeg
Историю героини Екатерины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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психология, наталья лосева, аудио
Страхи, Психология, Наталья Лосева
Боролась с насильником в лифте и заработала фобию. "Страхи/Детские травмы"
Однажды на 17-летнюю Екатерину напали в лифте. Незнакомец был пьян и начал приставать, пытался затащить в свою квартиру. Героиня понимала, что слабее насильника, поэтому придумала, как его обхитрить. План сработал, Екатерина смогла отбиться, и история закончилась хорошо. Однако после этого девушка больше не может жить на высоких этажах. Что делать?