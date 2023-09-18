https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html

Сталин ни при чем: просто русским надоело платить и каяться

Сталин ни при чем: просто русским надоело платить и каяться - РИА Новости, 18.09.2023

Сталин ни при чем: просто русским надоело платить и каяться

Уроженец города-героя Одессы философ Александр Ципко возмутился в своей статье тем, что "сакрализация Сталина достигла апогея". "Почему россияне восхищаются... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:04

аналитика

россия

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

левада-центр

кпсс

вциом

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Уроженец города-героя Одессы философ Александр Ципко возмутился в своей статье тем, что "сакрализация Сталина достигла апогея". "Почему россияне восхищаются убийцей?" — спрашивает нас доктор философских наук и главный научный сотрудник Института экономики РАН.Поводом к этому "не могу молчать" стал опрос иноагента "Левада-центр"*, который зафиксировал то, что мы все и так знаем. С восхищением, уважением и симпатией к Иосифу Сталину относятся 63 процента россиян. Это в два с половиной раза больше, чем в разгар святых девяностых.Неудивительно, что философ фраппирован. На его странице в "Википедии" специально для потомков зафиксировано, что он "критик сталинизма". Но чем больше ругает Сталина — а последние сорок лет он делает это в режиме нон-стоп, — тем больше коварный диктатор завоевывает симпатии россиян. Ну это же нечестно.Из статьи мы узнаем, что бороться со Сталиным юный Ципко начал аж в 1965 году, выступив с соответствующей речью на активе Московского горкома КПСС. Это, кстати, отнюдь не сделало его диссидентом.Господин Ципко не просто состоял в КПСС, он десятилетиями отвечал за идеологию на самых ответственных участках, куда посылала его партия. ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, главные СМИ СССР, Академия наук... Список советских постов и регалий этого почтенного мужа — словно список гомеровских кораблей. Докторская диссертация господина Ципко была посвящена учению Карла Маркса о первой стадии коммунистической формации.Когда СССР закончился, философ куда-то подевал партийный билет и понес в массы "антисталинизм" — с тем же напором, с каким раньше нес марксизм. Это лукавство говорить, что в России не было идеологии. В 90-е она точно была, единая и господствующая линия партии, и давила она все, что было живого. Это была идеология "платить и каяться".Дело в том, что коллективный Запад воспринимал Россию 90-х так же, как проигравшую Вторую мировую войну Германию. Чтобы окончательно унизить и деморализовать страну, надо было вживить ей чувство вины перед человечеством. Вина Германии была совершенно понятна. У России никакой вины не было: тема репрессий — это сугубо наша, внутренняя тема, которой мы должны были заниматься сами.Но нет, западный истеблишмент быстренько нанял за мелкий прайс колониальную элиту, которая и понесла все эти надоевшие мемы про GULAG и "кровавого тирана". В парадоксальных объятиях сплелись тут бывшие диссиденты и бывшие члены КПСС.Они усердно делали черный пиар новой России. Ципко прямо сетует в своей статье, как ему жаль, что больше нельзя сравнивать в печати Сталина с Гитлером, — еще бы, такой нарратив из-под носа увели.После краха СССР всему миру требовалось внушать мысль о том, что русские — это потомственные рабы, палачи, вертухаи. Ну а жителям разоренной страны надо было объяснить, что 90-е — это не катастрофа, вот при Сталине все было еще хуже.Все вымыслы про ГУЛАГ легко бьются тем фактом, что с 1929-го по 1955 год население СССР выросло на 46 миллионов человек, а средняя продолжительность жизни увеличилась на 26 лет — и это невзирая на все потери в ВОВ.Но дело, конечно, тут вообще не в Сталине. В конце концов, он умер 70 лет назад. Обвинения нашего народа в "сталинизме" — это такой идеологический трамплинчик, подскочив на котором философская мысль с неприкрытой ненавистью обрушивается на сегодняшнюю Россию и на нас с вами, дорогие читатели.По версии философа Ципко, наш народ в начале 2000-х понял, что не может обеспечить себе такой достаток и свободу, как на Западе, и в связи с этим озлился. Проникся к этому Западу завистью и ненавистью, принялся лелеять миф о некоем "русском мире". А отсюда выросла и наша "агрессия".Я не знаю, в какой башне из слоновой кости живет философ, но в реальном мире все было строго наоборот. Именно в начале 2000-х начался экономический расцвет России, позволивший ей на сегодня перегнать почти все страны Запада. Именно тогда наши люди стали жить заметно богаче. Построились, закупились автомобилями, стали много ездить по миру.Мы посмотрели, как оно все устроено на Западе и, честно говоря, не сильно впечатлились. Завидовать на самом деле там нечему. У нас не было вот этого восторга провинциального советского комсомольца, впервые выехавшего за границу и воочию узревшего двести сортов колбасы.Возвращаясь домой из путешествий и рабочих поездок, мы объективно оценивали и слабости России, и ее достоинства. Что-то поправляли, что-то развивали. Выстроили за последние двадцать лет великолепную страну.Это вернуло нам законное чувство гордости, любовь к родине, уважение к себе и своим предкам, желание знать свое прошлое. Свежий опрос ВЦИОМ дает удивительную цифру: 90 процентов россиян живо интересуются историей. Недавний выход нового учебника истории стал событием, его обсуждают, о нем спорят.Ну а хоть немного разобравшись в истории, видишь, что весь этот распиаренный "антисталинизм" — это просто пугалка для российского народа. Там нет никаких исторических фактов, это просто набор оскорблений, которые наши стратегические противники бросают в лицо современной России и нам всем. Причем особенно усердствуют англосаксы, вся их история сводится к геноциду народов, которым не повезло подвернуться им под руку."Антисталинизм" закреплял Россию в статусе духовной колонии Запада — точно так же западный истеблишмент до сих пор использует тему "культурной революции", чтобы унижать и позорить Китай. Неудивительно поэтому, что в статье Ципко читаем мы такие перлы: "осознание собственной несостоятельности, на мой взгляд, и оттолкнуло русский народ от Запада и от ценностей Запада, в том числе и от ценности человеческой жизни, ценностей гуманизма".Ценности западного гуманизма? Немецкий канцлер, смеющийся над геноцидом людей Донбасса... Немецкие танки и британские ракеты, убивающие русских... Американский сенатор, призывающий разбомбить Москву... Американские журналисты, обещающие убить Путина... Как это все уживается в голове у доктора марксистско-ленинской философии?Нам западные ценности уже давно казались довольно сомнительными. Будучи непрогрессивными людьми, мы подумали, что, пожалуй, нехорошо превращать маленьких детей в трансгендеров и пропихивать представителей ЛГБТ по специальным квотам на высшие посты в государстве. Поэтому мы действительно стали мечтать о русском мире — духовном ядре нашей русской цивилизации. Это отнюдь не миф. В идейно-нравственном пространстве русского мира живут сегодня сотни миллионов умных, успешных, нравственных людей. Как остановить их сегодня? Обозвать "сталинистами", завиноватить, вновь заставить платить и каяться.Сегодня миф о ГУЛАГе и весь прилагающийся к нему "антисталинизм" — тот фундамент, на котором Запад бесконечно клепает фейки про Бучу и изнасилованных украинок. Без него эти фейки не прожили бы и дня. А так замороченный обыватель подумает: может, что-то и есть? Это же русские, Сталин, водка, GULAG, изнасилованные немки...А нам пора весь этот "антисталинизм" отправить на помойку. Он тормозит развитие России, погружая нас в бесконечные разборки между собой. Он оскорбителен для нашей страны и нашего народа. Сталин — великий исторический деятель, и давно пора относиться к нему так же мудро, как китайцы относятся к Мао: "30 процентов ошибок, 70 процентов достижений". Ровно такого же — взвешенного и уважительного — отношения заслуживают все герои нашей истории. И все. Тема закрыта. Особенно не надо лезть с ногами в нашу историю нашим западным контрагентам.Философ Ципко не понял одну простую вещь. Русским категорически надоело платить и каяться. Больше мы этого делать не будем.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html

https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890225322.html

https://ria.ru/20230724/isterika-1885814898.html

https://ria.ru/20230425/volgograd-1867505870.html

https://ria.ru/20230706/stalin-1882675034.html

https://ria.ru/20230721/polsha-1885483338.html

https://ria.ru/20230818/stalin-1890857586.html

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аналитика, россия, ссср, иосиф сталин (джугашвили), левада-центр, кпсс, вциом