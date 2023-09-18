Рейтинг@Mail.ru
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 18.09.2023 (обновлено: 21:02 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ssha-1897086130.html
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину - РИА Новости, 18.09.2023
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину
Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:40
2023-09-18T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798806705_0:144:3384:2048_1920x0_80_0_0_d6f62b7e1a4e933c277564d57de06118.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Пугает то, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну &lt;…&gt; Это (открытый ввод американских войск на Украину. — Прим. Ред.) будет безумием. &lt;…&gt; Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации", — пояснил он.По словам эксперта, Соединенные Штаты фактически уже ввели военный контингент в бывшую советскую республику, просто сделали это тайно. Кроме того, большинство прибывших туда американских солдат не носят форму, добавил Джиральди."Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности", — резюмировал экс-агент ЦРУ.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230918/putin-1897005541.html
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798806705_68:494:2139:2048_1920x0_80_0_0_cc474022f2c8b6776154f4309d87c7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы Украины
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину

Экс-агент ЦРУ Джиральди: ввод американских войск на Украину приведет к эскалации

© AP Photo / Boris GrdanoskiАмериканские военные на военной базе
Американские военные на военной базе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Американские военные на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Пугает то, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну <…> Это (открытый ввод американских войск на Украину. — Прим. Ред.) будет безумием. <…> Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации", — пояснил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Зеленский предал". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
Вчера, 15:24
По словам эксперта, Соединенные Штаты фактически уже ввели военный контингент в бывшую советскую республику, просто сделали это тайно. Кроме того, большинство прибывших туда американских солдат не носят форму, добавил Джиральди.
"Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности", — резюмировал экс-агент ЦРУ.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Сара Эштон-Чирилло во время интервью в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт
15 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала