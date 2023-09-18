https://ria.ru/20230918/ssha-1897086130.html

"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину

"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину - РИА Новости, 18.09.2023

"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину

Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:40

2023-09-18T20:40

2023-09-18T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Пугает то, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну <…> Это (открытый ввод американских войск на Украину. — Прим. Ред.) будет безумием. <…> Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации", — пояснил он.По словам эксперта, Соединенные Штаты фактически уже ввели военный контингент в бывшую советскую республику, просто сделали это тайно. Кроме того, большинство прибывших туда американских солдат не носят форму, добавил Джиральди."Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности", — резюмировал экс-агент ЦРУ.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230918/putin-1897005541.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины