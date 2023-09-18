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"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину - РИА Новости, 18.09.2023
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину
Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:40
2023-09-18T20:40
2023-09-18T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
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джо байден
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центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Пугает то, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну <…> Это (открытый ввод американских войск на Украину. — Прим. Ред.) будет безумием. <…> Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации", — пояснил он.По словам эксперта, Соединенные Штаты фактически уже ввели военный контингент в бывшую советскую республику, просто сделали это тайно. Кроме того, большинство прибывших туда американских солдат не носят форму, добавил Джиральди."Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности", — резюмировал экс-агент ЦРУ.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230918/putin-1897005541.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы Украины
"На грани катастрофы". В США заговорили о вводе войск на Украину
Экс-агент ЦРУ Джиральди: ввод американских войск на Украину приведет к эскалации